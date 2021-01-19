«Все сходят с ума». Что говорят американцы о ситуации в США?

Эта церемония, как и вся предвыборная гонка, несомненно, войдет в историю. Вместо привычных 200 тысяч гостей на инаугурации будут присутствовать всего около тысячи. Власти опасаются обострения ситуации. Из-за возможных протестов и беспорядков в стране приняты беспрецедентные меры безопасности.

Новости США. Тысячи военных, тяжелая техника и кордоны на улицах. В условиях практически военного положения пройдет инаугурация 46-го президента США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это определенно очень странно. В городе никогда не было столько военных и полицейских. Мы все понимаем, но это так странно. И это почти антиутопия.

ФБР уже предупредило о готовящихся провокациях со стороны ультраправых активистов. Спецслужба получила данные о планах радикалов проникнуть на церемонию под видом бойцов Нацгвардии.