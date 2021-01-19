«Все сходят с ума». Что говорят американцы о ситуации в США?
Новости США. Тысячи военных, тяжелая техника и кордоны на улицах. В условиях практически военного положения пройдет инаугурация 46-го президента США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эта церемония, как и вся предвыборная гонка, несомненно, войдет в историю. Вместо привычных 200 тысяч гостей на инаугурации будут присутствовать всего около тысячи. Власти опасаются обострения ситуации. Из-за возможных протестов и беспорядков в стране приняты беспрецедентные меры безопасности.
Все сходят с ума, напряжение высокое.
Это определенно очень странно. В городе никогда не было столько военных и полицейских. Мы все понимаем, но это так странно. И это почти антиутопия.
ФБР уже предупредило о готовящихся провокациях со стороны ультраправых активистов. Спецслужба получила данные о планах радикалов проникнуть на церемонию под видом бойцов Нацгвардии.
Между тем Трамп, пока еще занимая должность президента, с 26 января отменил карантинные ограничения на въезд в Штаты граждан ряда стран. Речь идет о жителях Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии. Уже очевидно, что Байден не допустит, чтобы это решение вступило в силу.
Общественно-политическая ситуация в США сложная. В стране не утихают протесты. Люди выходят на улицы, чтобы выразить недовольство по разным поводам.
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