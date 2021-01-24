В США полицейский на внедорожнике протаранил толпу во время уличных гонок

Новости США. В американском городе Такома полицейский на внедорожнике протаранил группу людей. Инцидент произошел во время уличных гонок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки зрителей незаконного мероприятия окружили служебный автомобиль и попытались выбить стекла. Полицейский нажал на газ. Позже правоохранитель объяснил, что из-за толпы не смог дать задний ход. В итоге, опасаясь за свою безопасность, поехал вперед.