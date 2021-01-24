Прямой эфир

В США полицейский на внедорожнике протаранил толпу во время уличных гонок

24 января 2021 14:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В американском городе Такома полицейский на внедорожнике протаранил группу людей. Инцидент произошел во время уличных гонок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США полицейский на внедорожнике протаранил толпу во время уличных гонок-1

Десятки зрителей незаконного мероприятия окружили служебный автомобиль и попытались выбить стекла. Полицейский нажал на газ. Позже правоохранитель объяснил, что из-за толпы не смог дать задний ход. В итоге, опасаясь за свою безопасность, поехал вперед.

В США полицейский на внедорожнике протаранил толпу во время уличных гонок-4

Как минимум одному человеку потребовалась медицинская помощь. Ведется расследование.

# Авария # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Многотысячная акция противников локдауна состоялась в Мадриде
24 января 2021 14:24

Многотысячная акция противников локдауна состоялась в Мадриде

Из-за мощного землетрясения с чилийских антарктических баз эвакуировали более 160 человек
24 января 2021 12:08

Из-за мощного землетрясения с чилийских антарктических баз эвакуировали более 160 человек

11 шахтёров спасли спустя две недели после взрыва на китайском золотом руднике
24 января 2021 12:07

11 шахтёров спасли спустя две недели после взрыва на китайском золотом руднике