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Последняя речь Дональда Трампа в должности президента США. Вот о чём он говорил

20 января 2021 07:51
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Новости США. Инаугурация Джо Байдена состоится 20 января. За несколько часов до этого Дональд Трамп покинет Вашингтон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Действующий глава Белого дома не будет присутствовать на церемонии вступления в должность своего преемника.  

Последняя речь Дональда Трампа в должности президента США. Вот о чём он говорил-1

В прощальном обращении Трамп еще раз осудил штурм Капитолия, признался, что гордится тем, что стал первым за последние десятилетия президентом, который не начал ни одной войны, а также пожелал успехов новой администрации.  

Последняя речь Дональда Трампа в должности президента США. Вот о чём он говорил-4

Дональд Трамп, президент США:   
Заканчивая свой срок в качестве 45-го президента Соединенных Штатов, я стою перед вами и искренне горжусь тем, чего мы достигли вместе. Мы сделали то, для чего пришли сюда, и многое другое.  

На этой неделе мы проведем инаугурацию новой администрации, и я молюсь за ее успех в сохранении Америки – безопасной и процветающей. Мы желаем им всего наилучшего, а также удачи.  

Последняя речь Дональда Трампа в должности президента США. Вот о чём он говорил-7

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# Выборы в США # Дональд Трамп # Джо Байден # Фотофакт

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