Последняя речь Дональда Трампа в должности президента США. Вот о чём он говорил

Новости США. Инаугурация Джо Байдена состоится 20 января. За несколько часов до этого Дональд Трамп покинет Вашингтон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Действующий глава Белого дома не будет присутствовать на церемонии вступления в должность своего преемника.

В прощальном обращении Трамп еще раз осудил штурм Капитолия, признался, что гордится тем, что стал первым за последние десятилетия президентом, который не начал ни одной войны, а также пожелал успехов новой администрации.

Дональд Трамп, президент США:

Заканчивая свой срок в качестве 45-го президента Соединенных Штатов, я стою перед вами и искренне горжусь тем, чего мы достигли вместе. Мы сделали то, для чего пришли сюда, и многое другое.

На этой неделе мы проведем инаугурацию новой администрации, и я молюсь за ее успех в сохранении Америки – безопасной и процветающей. Мы желаем им всего наилучшего, а также удачи.