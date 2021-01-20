«Сейчас я не узнаю этот город». Как выглядит Вашингтон за несколько часов до инаугурации Байдена?

Новости США. 20 января состоится инаугурация 46-го президента США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С третьей попытки место в Белом доме займет демократ Джозеф Байден. Нынешнюю церемонию без преувеличения можно назвать беспрецедентной. Она пройдет на фоне пандемии с ограниченным числом гостей и в условиях практически военного положения.

За порядком в Вашингтоне следят 25 тысяч бойцов Национальной гвардии. Меры безопасности усилены после штурма Капитолия, а также угроз сторонников Трампа о вооруженных протестах. Что сейчас происходит на улицах Вашингтона? Репортаж Виктории Пригодской.

Тысячи военных, тяжелая техника и кордоны. Вашингтон превратился в вооруженную до зубов крепость. В городе перекрыты мосты и закрыты станции метро. Капитолий обнесен заборами и колючей проволокой.

Инаугурация президента – это всегда охраняемое мероприятие, но в этот раз после массовых беспорядков 6 января, а также многочисленных предупреждений о вооруженных протестах приняты беспрецедентные меры безопасности.

Практически никто из публики не станет свидетелем перехода власти воочию. Американцы не узнают свою столицу. «Я никогда не видела ничего подобного». Что происходит в Вашингтоне в день инаугурации Байдена?

Печально видеть здания, заколоченные от мародеров. Это столица нашей нации, место, куда люди приезжают, чтобы выразить чувство свободы, но сейчас я не узнаю этот город.

Инаугурация Джо Байдена состоится в 20 часов по минскому времени. За несколько часов до этого Дональд Трамп покинет Вашингтон.

Действующий глава Белого дома станет первым американским лидером за 150 лет, который пропустит церемонию вступления в должность своего преемника.

В прощальном обращении Трамп еще раз осудил штурм Капитолия, признался, что гордится тем, что стал первым за последние десятилетия президентом, который не начал ни одной войны, а также пожелал успехов новой администрации. Последняя речь Дональда Трампа в должности президента США. Вот о чём он говорил Пока еще занимая должность президента, Трамп объявил о помиловании 73 человек. Среди них – его бывший советник и даже два рэпера.