Из-за мощного землетрясения с чилийских антарктических баз эвакуировали более 160 человек

Новости Чили. Более 160 человек эвакуированы с чилийских антарктических баз после мощного землетрясения и угрозы цунами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Чили. Более 160 человек эвакуированы с чилийских антарктических баз после мощного землетрясения и угрозы цунами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первыми подземные толчки магнитудой 7 зафиксировали в городе Вальпараисо. В домах раскачивались люстры, с полок в магазинах падали продукты. Многие жители в панике выбегали на улицу. Затем второе землетрясение мощностью 5,8 произошло в столице страны Сантьяго.
Информации о серьезных разрушениях и пострадавших пока не поступало. Предупреждение об угрозе цунами отменено.