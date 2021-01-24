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Из-за мощного землетрясения с чилийских антарктических баз эвакуировали более 160 человек

24 января 2021 12:08
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Новости Чили. Более 160 человек эвакуированы с чилийских антарктических баз после мощного землетрясения и угрозы цунами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за мощного землетрясения с чилийских антарктических баз эвакуировали более 160 человек-1

Первыми подземные толчки магнитудой 7 зафиксировали в городе Вальпараисо. В домах раскачивались люстры, с полок в магазинах падали продукты. Многие жители в панике выбегали на улицу. Затем второе землетрясение мощностью 5,8 произошло в столице страны Сантьяго.

Из-за мощного землетрясения с чилийских антарктических баз эвакуировали более 160 человек-4

Информации о серьезных разрушениях и пострадавших пока не поступало. Предупреждение об угрозе цунами отменено.

# Землетрясение # Фотофакт

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