«Европа таким полюсом не будет». Чем закончится гегемония отдельных регионов в будущем?

Григорий Азаренок, СТВ: Продолжая тему нездоровых отношений Запада и Украины. На этой неделе Дед Бидон разразился программной речью: их борьба – часть большой борьбы, объединяющая всех людей, битва демократии и автократии, между свободой и репрессиями. Против амбиций немногих, которые всегда стремятся доминировать над жизнями и свободами многих. Мы помним и подтверждаем: свобода стоит жертв, демократия несовершенна. Ключевые: в многолетней борьбе за демократию и свободу Украина и ее народ находятся на передовой, борясь за спасение не только своего народа. Он подталкивает: да, вы защитники Европы, вы защищаете новый порядок, новый мир. И разделил опять: демократия и автократия. Мне здесь всегда хочется вспомнить отца Иоанна Кронштадтского: демократия в аду, а на небе – царство. Поэтому можно сформулировать как борьбу против царства небесного.

Вадим Гигин, политолог:

Если говорить серьезно, а не идеологемами, которые Джо Байден запускает, что происходит? Американцы провозгласили в 1990-е годы свое абсолютное лидерство. Они провозгласили конец истории. Почему они сейчас Фукуяму таскают. Еще один признак неудач: если ты хочешь потерпеть политическое поражение, как Алексей Навальный или Светлана Тихановская, съезди к Фукуяме. К Зеленскому Фукуяму не таскают, наверное, поняли, что-то там не то. Американцы провозгласив свое абсолютно лидерство с ним не справились. Они не смогли побороть мировой терроризм, они полностью продули войну в Афганистане. Просто забавно наблюдать за американскими генералами и их военными аналитиками, которые анализируют удачные или не очень действия России. А вы нам продемонстрировали что-то удачное? Вы выиграли войну в Афганистане, в Ираке? Ну повалили вы Хусейна, а дальше что было? Напомнить вам, крупные победоносцы. Они не справились с пандемией, Америка показала одни из худших показателей по пандемии. Первая вакцина была в России. Любопытно, они сейчас пытаются обмануть мир, сказать, что они вакцину первыми изобрели. Они ни с чем не справились. Мировой кризис, который продолжается до сих пор, начался в 2007-2008 годах в Америке, и они все провалили. Стало понятно, что не может быть никакого единоличного лидера. Они цепляются за это костлявыми своими пальцами, пытаясь удержать. Никто не против Америки. Развалятся США или нет, но они точно не будут сверхдержавой. США останутся как крупное государство, они будут входить в пятерку, десятку.

Меня иногда некоторые критикуют, когда я говорю, что уважаю американцев. Это сильный и гордый народ. Я хорошо помню, что даже в период холодной войны мы в нашей истории никогда не поливали американцев так, как они нас. Да, был Дядюшка Сэм, но его карикатуру не мы изобрели – они сами. Мы изучали первопроходцев американских, того же Фенимора Купера мы читали и зачитывались. Мы смотрели и для нас всегда был героем Джордж Вашингтон, Авраам Линкольн, Франклин Рузвельт, Джон Кеннеди. Эти люди у нас преподносились как положительные герои, а какая пропаганда была с той стороны?

Америка, безусловно, останется крупным государством, но сейчас идет борьба за смену лидеров. Образуется многополярный мир, и полюсом будут Соединенные Штаты, Россия, и она победит, в этом никто не должен сомневаться. Полюсом будет Китайская Народная Республика. Возможно, появится региональные менее влиятельные – явно на это претендует Турция. Но, к сожалению, Европа таким полюсом не будет, потому что там нет такой субъектности. Возможно, кто-то в Латинской Америке появится, то есть многополярный мир образуется, а американцы борются за старый порядок, старый режим, символом которого является Джо Байден.

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