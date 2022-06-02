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Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Бразилии в связи с жертвами стихийного бедствия

02 июня 2022 18:16
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В Бразилии продолжают поиск пропавших без вести в результате мощного наводнения. Как минимум 10 человек еще не найдены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В пострадавшие районы направлены военные. Вместе со спасателями они участвуют в ликвидации последствий и оказывают помощь местным жителям.  

Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Бразилии в связи с жертвами стихийного бедствия-1

Сильные ливни обрушились на несколько штатов Бразилии в конце мая. Вода переполнила реки, которые вышли из берегов и вызвали оползни и обвалы. Свыше 6 000 жителей лишились дома. Стихия также привела к многочисленным жертвам. В списке погибших уже больше сотни фамилий. Подробности здесь.

Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Бразилии в связи с жертвами стихийного бедствия-4

От имени белорусского народа и себя лично соболезнования президенту Бразилии выразил Александр Лукашенко. Белорусский лидер передал слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления и возвращения к обычному образу жизни всем пострадавшим.  

# Наводнение # Александр Лукашенко # Жаир Болсонару # Фотофакт

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