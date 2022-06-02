Половина зарплаты – на отопление. В Польше на замену угля и дров власти разрешили народу собирать сухостой

Для этого был сделан широкий жест. Полякам разрешили в лесах – цитата – «собирать ветки и сухостой для использования в качестве топлива для обогрева домов». И это в 21 веке, в европейском государстве. Хотя надо отдать должное заботе властей о народе. В Польше дрова из-за повышенного спроса уже подорожали в несколько раз. И для многих становятся недоступными. Поэтому для стремительно беднеющего населения нашли выход – бесплатное топливо в виде веток и палок. Стоит отметить, что сейчас в стране ажиотажный спрос на уголь. На складах его почти нет, а тот, что поступает в продажу, стоит в несколько раз дороже, чем раньше. Теперь на отопление будет уходить больше половины годового дохода обычной польской семьи.

Польских детей обделили конфетами – все досталось украинцам. Подробности скандала.