Прямой эфир

Половина зарплаты – на отопление. В Польше на замену угля и дров власти разрешили народу собирать сухостой

02 июня 2022 17:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Польши. В Польше начали активно готовиться к новому отопительному сезону. Правда, подход к этому выбрали весьма, мягко говоря, неординарный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместо того чтобы проверить оборудование, трубопроводы и прочее, власти страны призвали население запасаться топливом. То есть самим решить, чем обогреваться предстоящей зимой.  

Половина зарплаты – на отопление. В Польше на замену угля и дров власти разрешили народу собирать сухостой-1

Для этого был сделан широкий жест. Полякам разрешили в лесах – цитата – «собирать ветки и сухостой для использования в качестве топлива для обогрева домов». И это в 21 веке, в европейском государстве. Хотя надо отдать должное заботе властей о народе. В Польше дрова из-за повышенного спроса уже подорожали в несколько раз. И для многих становятся недоступными. Поэтому для стремительно беднеющего населения нашли выход – бесплатное топливо в виде веток и палок. Стоит отметить, что сейчас в стране ажиотажный спрос на уголь. На складах его почти нет, а тот, что поступает в продажу, стоит в несколько раз дороже, чем раньше. Теперь на отопление будет уходить больше половины годового дохода обычной польской семьи.  

Польских детей обделили конфетами – все досталось украинцам. Подробности скандала.

# Экономический кризис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Очень болезненным был переход с YouTube на Rutube». Придыбайло о проблеме российских медиа
02 июня 2022 17:27

«Очень болезненным был переход с YouTube на Rutube». Придыбайло о проблеме российских медиа

Польских детей обделили конфетами – всё досталось украинцам. Подробности скандала
02 июня 2022 17:20

Польских детей обделили конфетами – всё досталось украинцам. Подробности скандала

Финляндия перестала закупать газ у России напрямую и теперь приобретает тот же газ, но в Эстонии
02 июня 2022 15:13

Финляндия перестала закупать газ у России напрямую и теперь приобретает тот же газ, но в Эстонии