Новости Турции. Новое землетрясение произошло в Турции. Подземные толчки магнитудой 4,8 ощущали жители западной части страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Информации о разрушениях пока не поступало. Между тем, растёт число жертв природного катаклизма произошедшего накануне на турецко-иранской границе. Погибли 9 граждан Турции, ещё 50 пострадали. Сильное землетрясение на границе Турции и Ирана: есть погибшие