Прямой эфир

Новое землетрясение произошло в Турции

24 февраля 2020 08:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Турции. Новое землетрясение произошло в Турции. Подземные толчки магнитудой 4,8 ощущали жители западной части страны,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новое землетрясение произошло в Турции -1

Информации о разрушениях пока не поступало. Между тем, растёт число жертв природного катаклизма произошедшего накануне на турецко-иранской границе. Погибли 9 граждан Турции, ещё 50 пострадали.

Сильное землетрясение на границе Турции и Ирана: есть погибшие

Новое землетрясение произошло в Турции -4

Различные травмы  в результате землетрясения получили также 75 человек в Иране. В регионе продолжаются поисково-спасательные работы. 

# Землетрясение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Стрельба на вещевом рынке в Техасе: ранены 7 человек
24 февраля 2020 07:55

Стрельба на вещевом рынке в Техасе: ранены 7 человек

В 24 регионах Китая за сутки не выявлено новых случаев заражения коронавирусом
24 февраля 2020 07:40

В 24 регионах Китая за сутки не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

Сильное землетрясение на границе Турции и Ирана: есть погибшие
23 февраля 2020 13:35

Сильное землетрясение на границе Турции и Ирана: есть погибшие