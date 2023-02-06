Снесены целые кварталы, тысячи погибших. Хронология трагических событий в Турции и Сирии

Внимание всего мира 6 февраля приковано к страшной трагедии в Турции и Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Количество жертв мощных землетрясений в двух странах уже превысило 2,5 тысячи человек. И каждый час число погибших растет. На месте бедствия продолжается разбор завалов. Президентам Турции и Сирии в связи с многочисленными жертвами соболезнования выразил Александр Лукашенко. Хронология ужасающих событий – в сюжете Валерии Попковой.

Тысячи разрушенных зданий, люди под завалами и крики о помощи. В Турции мобилизованы все силы. Задача одна – найти и спасти как можно больше выживших. И сейчас это настоящая гонка со временем.

4 часа утра 17 минут. Турецкое время совпадает с минским. Тихий сон миллионов прервали подземные толчки. Тысячи людей так и не поняли, что произошло. Они остались под обломками зданий.

Поначалу масштабы разрушений было тяжело оценить. Первыми землетрясение магнитудой 7,8 почувствовали жители провинции Кахраманмараш, которая оказалась в эпицентре. Очаг залегал на глубине 18 километров – вблизи Газиантепа, города с населением более миллиона человек. «Я спал, когда моя жена внезапно разбудила меня. Землетрясение было очень сильным». Читайте здесь.

Затем стихия словно цунами стала накрывать другие районы страны. Малатья, Шанлыурфа, Адана, Газиантеп. Поступающие оттуда в первые минуты сведения больше походили на сводку с места военных действий. Число погибших увеличивалось с каждой минутой: сначала десятки, потом сотни. С лица земли были снесены целые кварталы. «Число погибших прогнозировать невозможно». Эрдоган сделал заявление по поводу землетрясения в Турции.

Землетрясение оставило многочисленные разрушения и в Сирии. Спасательные работы ведутся при штормовой погоде под проливным дождем. В стране введен экстренный план действий в чрезвычайных ситуациях. На оказание помощи мобилизованы все медицинские учреждения страны. А военные помогают искать людей и вытаскивать их из-под завалов.