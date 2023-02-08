Дипломаты устанавливают местонахождение белорусов в Турции

Дипломаты продолжают устанавливать местонахождение белорусов в Турции. Всего на консульском учете в этой стране 418 наших граждан, 53 из которых живут в провинциях, пострадавших от землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В посольстве уточнили, что одна наша соотечественница находится в больнице. Ее супруг – гражданин Турции – погиб, что с их маленьким ребенком, пока неясно. По-прежнему не удается установить связь с белоруской и ее двумя детьми, проживающими в городе Кахраманмараш.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

Читайте также:

Известно уже о 7108 погибших в Турции, количество жертв растет

«Проснулась оттого, что трясло всю комнату». Журналистка СТВ оказалась в Турции во время землетрясения

Снесены целые кварталы, тысячи погибших. Хронология трагических событий в Турции и Сирии