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Дипломаты устанавливают местонахождение белорусов в Турции

08 февраля 2023 12:49
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Дипломаты продолжают устанавливать местонахождение белорусов в Турции. Всего на консульском учете в этой стране 418 наших граждан, 53 из которых живут в провинциях, пострадавших от землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дипломаты устанавливают местонахождение белорусов в Турции-1

В посольстве уточнили, что одна наша соотечественница находится в больнице. Ее супруг – гражданин Турции – погиб, что с их маленьким ребенком, пока неясно. По-прежнему не удается установить связь с белоруской и ее двумя детьми, проживающими в городе Кахраманмараш.

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# Землетрясение # общество # Новости Турции # Фотофакт

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