Лукашенко выразил соболезнования в связи с жертвами землетрясения в Турции и Сирии

Мощное землетрясение, счет погибших идет на сотни и в Турции, и в Сирии. Президентам этих стран в связи с многочисленными жертвами, соболезнование выразил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Информация о количестве погибших постоянно обновляется, их уже более 500. На месте бедствия продолжается разбор завалов и неизвестно, сколько людей еще там находятся. Как заявили в МИД нашей страны, обращения от граждан Беларуси и Сирии, оказавшихся в зоне землетрясения, в наши посольства пока не поступали. МИД остается на связи с пострадавшими регионами.