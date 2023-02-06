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Лукашенко выразил соболезнования в связи с жертвами землетрясения в Турции и Сирии

06 февраля 2023 10:17
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Мощное землетрясение, счет погибших идет на сотни и в Турции, и в Сирии. Президентам этих стран в связи с многочисленными жертвами, соболезнование выразил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Информация о количестве погибших постоянно обновляется, их уже более 500. На месте бедствия продолжается разбор завалов и неизвестно, сколько людей еще там находятся. Как заявили в МИД нашей страны, обращения от граждан Беларуси и Сирии, оказавшихся в зоне землетрясения, в наши посольства пока не поступали. МИД остается на связи с пострадавшими регионами.

Лукашенко выразил соболезнования в связи с жертвами землетрясения в Турции и Сирии-1

Турция содрогнулась от удара стихии ранним утром, когда вся страна ещё спала. Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в 4:17 по местному времени. Оно совпадает с минским. Первыми его почувствовали жители провинции Кахраманмараш, которая оказалась в эпицентре. Очаг залегал на глубине 18 километров вблизи Газиантепа – города с населением более миллиона человек.

Лукашенко выразил соболезнования в связи с жертвами землетрясения в Турции и Сирии-4

Я спал, когда моя жена внезапно разбудила меня. Землетрясение было очень сильным, очень страшным. Мы слышали звуки отовсюду. Прошло почти две минуты, пока толчки прекратились.

Лукашенко выразил соболезнования в связи с жертвами землетрясения в Турции и Сирии-7

Затем стихия, словно цунами, стала накрывать другие районы страны. Поступающие оттуда в первые минуты сведения больше походили на сводку с места военных действий. В провинции Малатья погибли около 30 человек, почти 20 в провинции Шанлыурфа. Сильные разрушения зафиксированы в Адане, Газиантепе, Диярбакыре. Там рухнуло около 2 тысяч домов, в том числе многоэтажные. В Хатае взорвался газопровод, в провинции Газиантеп разрушен исторический памятник – крепость, которая внесена в список ЮНЕСКО. Власти мобилизовали все силы для ликвидации последствий землетрясения.

Лукашенко выразил соболезнования в связи с жертвами землетрясения в Турции и Сирии-10

Землетрясение оставило многочисленные разрушения в Сирии. Спасательные работы ведутся при штормовой погоды под проливным дождем.

Лукашенко выразил соболезнования в связи с жертвами землетрясения в Турции и Сирии-13

Президент Сирии Башар Асад в связи с землетрясением провел экстренное заседание Совета министров. В стране мобилизовали силы минобороны для поиска людей, оказавшихся под завалами. По словам властей, это самое сильное землетрясение с 1999 года, тогда погибли около 18 тысяч человек.

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# Природные катаклизмы # Александр Лукашенко # Башар Асад # Фотофакт

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