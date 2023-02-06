Лукашенко выразил соболезнования в связи с жертвами землетрясения в Турции и Сирии
Мощное землетрясение, счет погибших идет на сотни и в Турции, и в Сирии. Президентам этих стран в связи с многочисленными жертвами, соболезнование выразил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Информация о количестве погибших постоянно обновляется, их уже более 500. На месте бедствия продолжается разбор завалов и неизвестно, сколько людей еще там находятся. Как заявили в МИД нашей страны, обращения от граждан Беларуси и Сирии, оказавшихся в зоне землетрясения, в наши посольства пока не поступали. МИД остается на связи с пострадавшими регионами.
Турция содрогнулась от удара стихии ранним утром, когда вся страна ещё спала. Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в 4:17 по местному времени. Оно совпадает с минским. Первыми его почувствовали жители провинции Кахраманмараш, которая оказалась в эпицентре. Очаг залегал на глубине 18 километров вблизи Газиантепа – города с населением более миллиона человек.
Я спал, когда моя жена внезапно разбудила меня. Землетрясение было очень сильным, очень страшным. Мы слышали звуки отовсюду. Прошло почти две минуты, пока толчки прекратились.
Затем стихия, словно цунами, стала накрывать другие районы страны. Поступающие оттуда в первые минуты сведения больше походили на сводку с места военных действий. В провинции Малатья погибли около 30 человек, почти 20 в провинции Шанлыурфа. Сильные разрушения зафиксированы в Адане, Газиантепе, Диярбакыре. Там рухнуло около 2 тысяч домов, в том числе многоэтажные. В Хатае взорвался газопровод, в провинции Газиантеп разрушен исторический памятник – крепость, которая внесена в список ЮНЕСКО. Власти мобилизовали все силы для ликвидации последствий землетрясения.
Землетрясение оставило многочисленные разрушения в Сирии. Спасательные работы ведутся при штормовой погоды под проливным дождем.
Президент Сирии Башар Асад в связи с землетрясением провел экстренное заседание Совета министров. В стране мобилизовали силы минобороны для поиска людей, оказавшихся под завалами. По словам властей, это самое сильное землетрясение с 1999 года, тогда погибли около 18 тысяч человек.
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