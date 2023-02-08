Вадим Синявский: наш отряд в Турции успешно выполнит поставленную задачу, он подготовлен, экипирован

Утром 8 февраля в Турцию вылетели белорусские спасатели. По поручению Президента Беларуси они окажут помощь в ликвидации разрушительного землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отряд спецназначения «ЗУБР» отправился с аэродрома в Мачулищах. На борту Ил-76 32 спасателя – это первая группа, вторая прибудет на место работ завтра. Личный состав представлен медиками, кинологами с собаками, группой разведки химико-радиационной безопасности и не только. После шестичасового перелета до турецкого города Адана спецотряд приступит к выполнению поставленных задач. Ожидается, что командировка белорусских спасателей продлится 12 дней.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Наш отряд подготовлен, экипирован, имеет соответствующее снаряжение для проведения всего спектра аварийно-спасательных работ в результате землетрясения. Есть кинологи со специально обученными служебными собаками, есть экипировка, специальные средства, инструмент, снаряжение, необходимое для проведения всего перечня работ. Считаю, что отряд успешно выполнит поставленную задачу и вернется в Республику Беларусь. Андрей Лукьянович: Вооруженные Силы своевременно, оперативно и профессионально готовы помочь турецкому народу. Читайте здесь.