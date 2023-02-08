В Латвии загорелся американский завод по производству беспилотников для Украины

Новости Латвии. В Латвии загорелся американский завод по производству беспилотных летательных аппаратов для военных Украины и союзников по НАТО. На месте происшествия работали девять пожарных машин и пять бригад скорой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как стало известно, сгорел один из цехов, однако в руководстве предприятия от более подробных комментариев отказались. Там только подтвердили, что пожар причинил крупный ущерб. Причины ЧП пока неизвестны. Компания производит беспилотные летательные аппараты большой дальности для разведки и наблюдения.