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В Латвии загорелся американский завод по производству беспилотников для Украины

08 февраля 2023 13:18
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Новости Латвии. В Латвии загорелся американский завод по производству беспилотных летательных аппаратов для военных Украины и союзников по НАТО. На месте происшествия работали девять пожарных машин и пять бригад скорой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии загорелся американский завод по производству беспилотников для Украины-1

Как стало известно, сгорел один из цехов, однако в руководстве предприятия от более подробных комментариев отказались. Там только подтвердили, что пожар причинил крупный ущерб. Причины ЧП пока неизвестны. Компания производит беспилотные летательные аппараты большой дальности для разведки и наблюдения.

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# Пожар # Новости Латвии # Фотофакт

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