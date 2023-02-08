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С одной из потерявшихся белорусок и её детьми в Турции нет связи

08 февраля 2023 11:32
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Известно, что в провинциях Турции, пострадавших от землетрясения, проживает около полусотни наших соотечественников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С одной из потерявшихся белорусок и её детьми в Турции нет связи-1

Сразу после разрушительных подземных толчков сотрудники нашего посольства начали обзванивать белорусов, состоящих на консульском учете. Выяснилось, что одна из гражданок Беларуси в больнице, с другой и ее детьми связи нет. Всего на консульском учете посольства состоят 418 человек.

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# Землетрясение # общество # Новости Турции # Фотофакт

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