Самолёт американской авиакомпании экстренно прервал свой полёт из-за пожара на борту

Новости США. Самолет американской авиакомпании был вынужден экстренно прервать свой полет из-за пожара на борту. Он вновь сел в аэропорту Сан-Диего буквально через несколько минут после взлета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной ЧП стал ноутбук одного из пассажиров, который вдруг внезапно вспыхнул. Дым быстро заполнил салон, после чего началась паника. Если бы не профессиональные действия экипажа, то рейс мог бы закончиться трагически. По прилету самолет встретили пожарные и медики. После осмотра четверо пассажиров были доставлены в больницу.