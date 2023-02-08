«Проснулась оттого, что трясло всю комнату». Журналистка СТВ оказалась в Турции во время землетрясения

В Турцию сегодня, 8 февраля, направляется съемочная группа нашего телеканала, сообщили в программе Новости «24 часа». По стечению обстоятельств относительно недалеко от места событий, к которым сейчас обращено внимание всех мировых СМИ, оказалась корреспондент СТВ. Вот что успела нам рассказать Карина Верховцева.

Карина Верховцева, корреспондент:

Где события, там и журналисты. Даже в отпуске работа не отпускает. Я оказалась в городе Аланья в разгар мощнейшего землетрясения в Турции. Для понимания, это примерно 500 километров от города Газиантеп, там фиксировали толчки магнитудой 7,8 балла. Но несмотря на такое расстояние, толчки все же ощущались и в нашем городе. В ночь с 5 на 6 февраля в 4:30 утра я проснулась оттого, что трясло буквально всю комнату. Кровать раскачивало, будто в поезде, на протяжении минуты потряхивало люстры, минимально двигалась мебель. Проснувшись среди ночи, не сразу успеваешь осознать, понять, что происходит. Многие туристы повыбегали прямо ночью на улицы. В нашем районе не было разрушений, обошлось, слава богу, без жертв.

Кстати, люди здесь делятся на два типа. Кто-то мониторит источники, покидает многоэтажки, уезжая ближе к равнинной местности, ведь сейсмологи продолжают фиксировать афтершоки на территории всей Турции, кто-то сохраняет спокойствие. Понятно, здесь, в Аланье, географически одно из самых безопасных месторасположений к таким природным катаклизмам. Люди в целом уже привыкли. К слову, все построенные за последние 10-15 лет жилые комплексы и отели проектируются и возводятся уже с защитой от землетрясений до 8 баллов.