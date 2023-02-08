Сирийские спасатели достали мальчика из-под завалов

Число жертв землетрясения продолжает стремительно расти. По последним данным, в Турции погибли 8 574 человека, почти 50 тысяч получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас в зоне бедствия, в которое превратилась треть страны, работают 97 тысяч сотрудников экстренных служб, задействовано 5,5 тысячи единиц спецтехники. Для тех, кто лишился жилья, установлено более 50 тысяч палаток. Полностью разрушено 6,5 тысячи домов. Делается все возможное, чтобы скорее найти и извлечь из-под обломков людей. В 10 провинциях на три месяца введен режим чрезвычайного положения.

Сложная ситуация сохраняется и в Сирии. Там, по данным местных СМИ, погибли около 2,5 тысячи человек. Работы по разбору завалов не прекращаются ни на минуту. И вот те редкие кадры, которые приносят радость от миссии спасать. Смотрите в видео.