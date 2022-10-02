Байден: «Это я предложил бомбить Белград». Разбираемся в истории конфликта в Косово

О большой политике и роли Беларуси в глобальных процессах речь пойдет в новом выпуске нашего проекта «САСС уполномочен заявить».

Надежда Сасс, СТВ:

То, что мы обсуждаем, является тяжелым эхом событий конца 1990-х, когда блок НАТО всей своей мощью вмешался в противоборство властей Югославии и албанских сепаратистов в Косово. Об этом в сюжете.

Край Косово и Метохия имеет большое символическое значение для сербов. Именно здесь в 1389 году состоялась знаменитая битва на Косовом поле, значительно повлиявшая на самосознание сербского народа. К середине ХХ века в силу более высокой рождаемости албанцы стали составлять в крае большинство. Это начало порождать проблемы в их отношениях с местными сербами и властями Югославии.

Масло в огонь подлил Слободан Милошевич. Он стал президентом Сербии в 1989 году и почти сразу же инициировал референдум, по итогам которого автономия Косово стала еще меньше. В регионе запретили преподавание, а также теле- и радиовещание на албанском языке. В ответ на это косовские албанцы провели свой референдум о независимости. Явка составила 87 %, и 99 % из них согласились с автономией региона. Югославия результаты, конечно же, не признала, зато это сделала Албания. После чего была сформирована вооруженная «Армия освобождения Косово», которая и начала югославские войны.

23 года назад 19 стран НАТО во главе с США устроили авианаступление на Югославию. Без санкции Совета безопасности ООН и в нарушение Хельсинского заключительного акта уничтожали не только военные объекты, но и школы, больницы, пассажирские поезда. В операции «Союзная сила» участвовали 14 стран. В общей сложности 639 ударных и 365 разведывательных и вспомогательных самолетов. Погибли почти 2 000 человек, включая четыре сотни детей. Эту речь Байден произнес еще до атаки на Югославию в Сенате в 1998 году.

Джо Байден, президент США:

Это я предложил бомбить Белград. Это я предложил отправить американских пилотов и взорвать все мосты на Дунае.

Александр Лукашенко был единственным зарубежным лидером, который прибыл в 1999 году на место трагедии в Белград. Перед вылетом стало известно, что НАТО со своей стороны не гарантировало безопасного пролета самолета белорусского Президента. Александр Лукашенко тогда подчеркнул, что присутствует в Белграде в качестве председателя Высшего совета союза Беларуси и России. Позже станет известно о желании Слободана Милошевича войти в состав Союзного государства. Соответствующее решение в Белграде даже принял парламент. Но этого не случилось.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Действительно было опасно. До сих пор перед глазами случай, когда натовцы (они же там бомбили все) опустили нас на высоту, как я на вертолете летаю – 500 метров. Они думали, что я вернусь. Нет, я приказал пилотам: будем лететь 500 метров. Конечно, сбить самолет они могли, но не рискнули. Это бы уже было чрезвычайно. Я все равно под бомбежками прилетел.

Бомбардировка была попыткой навязать миру право Альянса на любые действия по собственному усмотрению. По сути, это заявка на однополюсное мироустройство, в котором главенствующая роль отводилась бы Соединенным Штатам.