«Соответствовал образу того, кто сможет остановить бомбёжки НАТО». Как появился феномен Владимира Путина?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события, люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели смотрите в программе «САСС уполномочен заявить».

Надежда Сасс, СТВ:

Многие считают, что именно война НАТО против Югославии стала своего рода апогеем однополярности именно тогда. Пытавшиеся до этого встроиться в возглавляемый Западом миропорядок Россия и Китай все-таки начали дрейф в сторону от США, а в итоге вошли в открытую конфронтацию с Западом. Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики, руководитель проекта «Балканист» (Россия):

Я вам скажу больше. Феномен Владимира Путина появился вследствие бомбежек Белграда, потому что только тогда был сформирован запрос на некую альтернативную силу, на некий другой полюс. И, как мы помним, именно в 1999 году, когда случились бомбежки Югославии, тогда Владимир Путин стал премьер-министром. Надежда Сасс:

Через 9 месяцев и 7 дней.

Олег Бондаренко:

Да, меньше, через полгода, стал президентом. И не было бы Путина, если бы не было бомбежек НАТО. Это надо понимать очень четко. Надежда Сасс:

Хотя мы помним, какие были прекрасные взаимоотношения у Билла Клинтона и как он называл тогда господина Ельцина – «друг Борис». Олег Бондаренко:

Ельцин тогда в любом случае уходил, так что был поиск преемников. И преемником стал Путин. В том числе потому, что он идеальным образом соответствовал образу того, кто сможет остановить такие бомбежки НАТО.