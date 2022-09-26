Реальные денежные доходы белорусов и россиян понизились? Политолог о влиянии санкций
Европейский союз переживает глубочайший социально-экономический и энергетический кризис за последние десятилетия. Кто виноват? И есть ли выход? Обсудим вместе с экспертами в программе «САСС уполномочен заявить».
Надежда Сасс, СТВ:
Как так вышло, что санкции, которые, как говорили западные лидеры, задумывались для того, чтобы нанести вред экономике России, в итоге нанесли мощнейший удар экономике Европейского союза. Как так вышло? Кто в этом виноват?
Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве Российской Федерации:
Виноваты те люди, которые не учли существующую взаимозависимость между Россией и Европой. Тогда существовала и до сих пор она полностью не исчезла. Те же самые люди могут скоро совершить ошибку, не учитывая взаимозависимость китайской экономики и западной экономики. Они говорят, что это декаплинг, распад экономической пары, но на самом деле распад этой пары будет бить по одной из частей этой пары. Очень многие люди не учитывали, что реальный ВВП той же России отличается от того, что можно просто посчитать по номиналу просто по той причине, что реальные цены немного отличаются от того, что мы видим в обменных курсах. Есть конкретные товары, которые сама же Россия поставляет на мировой рынок. В том числе и в Европу, которые быстро заменить не удалось, поэтому все эти рассуждения, что российская экономика – пара процентов от мировой, поэтому с ней можно не считаться, оказались глубоко ошибочными. Моя версия, что скоро то же самое произойдет, когда будут они конфликтовать с Китаем.
Александр Шпаковский, политолог:
Конечно, ущерб от санкций нанесен не только инициирующей стороне, не только европейской, западной экономике. Конечно, экономика России и связанных с ней государств, в том числе Беларусь, мы тоже получаем негативные последствия от этой санкционной политики. Например, реальные денежные доходы белорусов к настоящему моменту по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 3,4 %. Министерство финансов России прогнозирует снижение доходов россиян на 2,8 % по итогам года. Это тоже правда, об этом надо говорить, нельзя говорить только о том, что санкции наносят ущерб только тем, кто их ввел. Хотя, конечно, противник, в данном случае оппонирующая сторона, рассчитывали, что экономика России и ее союзников будет уничтожена уже к весне 2022 года, это вынудит российское руководство пойти на действия вопреки своим национальным интересам, этого не произошло. Более того, по определенным товарным группам российскую продукцию не просто сложно заменить, я бы сказал – невозможно.
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