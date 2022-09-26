Реальные денежные доходы белорусов и россиян понизились? Политолог о влиянии санкций

Европейский союз переживает глубочайший социально-экономический и энергетический кризис за последние десятилетия. Кто виноват? И есть ли выход? Обсудим вместе с экспертами в программе «САСС уполномочен заявить». Надежда Сасс, СТВ:

Как так вышло, что санкции, которые, как говорили западные лидеры, задумывались для того, чтобы нанести вред экономике России, в итоге нанесли мощнейший удар экономике Европейского союза. Как так вышло? Кто в этом виноват?

Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве Российской Федерации:

Виноваты те люди, которые не учли существующую взаимозависимость между Россией и Европой. Тогда существовала и до сих пор она полностью не исчезла. Те же самые люди могут скоро совершить ошибку, не учитывая взаимозависимость китайской экономики и западной экономики. Они говорят, что это декаплинг, распад экономической пары, но на самом деле распад этой пары будет бить по одной из частей этой пары. Очень многие люди не учитывали, что реальный ВВП той же России отличается от того, что можно просто посчитать по номиналу просто по той причине, что реальные цены немного отличаются от того, что мы видим в обменных курсах. Есть конкретные товары, которые сама же Россия поставляет на мировой рынок. В том числе и в Европу, которые быстро заменить не удалось, поэтому все эти рассуждения, что российская экономика – пара процентов от мировой, поэтому с ней можно не считаться, оказались глубоко ошибочными. Моя версия, что скоро то же самое произойдет, когда будут они конфликтовать с Китаем.