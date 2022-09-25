«Отменить санкции, которые вредят не России, а нашим людям». Вот что требуют жители ЕС от власти

Европейский союз переживает глубочайший социально-экономический и энергетический кризис за последние десятилетия. Кто виноват? И есть ли выход? Обсудим вместе с экспертами в программе «САСС уполномочен заявить».

Всевозможные кризисы довели людей буквально до отчаянья. А бездействие властей вынудило европейцев взять все в свои руки. Появилось даже новое определение «самоубийственные санкции». Под таким лозунгом во многих европейских странах вспыхнули протесты. Самые масштабные демонстрации прошли в Германии. Только в Берлине на улицы вышли тысячи недовольных немцев. Люди возмущены энергетической политикой правительства. Протестующие скандировали такие лозунги, как «Откройте газопровод «Северный поток» и «Нет НАТО». Были слышны призывы и к изменению внешней политики, потому что сейчас решения бундестага загоняют страну в еще больший кризис.

Протестные настроения добрались и до сердца Европы. Около 10 тысяч человек вышли на улицы Брюсселя. Многие держали в руках плакаты с надписями «Заморозьте цены, а не людей» и «За что мне есть?». На фоне подорожания электроэнергии привычные расходы стали для бельгийцев слишком дорогие. Зарплаты не хватает даже на самое необходимое.

В Чехии люди все больше недовольны властями. На улицы Праги вышли около 70 тысяч человек. По мнению демонстрантов, правящая коалиция уделяет слишком много внимания НАТО, ЕС и Украине, когда собственный народ страдает от инфляции и высоких цен на энергоносители. Причем за день до акции протеста чешскому правительству был вынесен вотум недоверия. Оппозиция обвинила власти в бездействии, потому что они даже не пытаются справиться с экономическим кризисом.

Зузана Майерова, лидер правого трехцветного движения:

Мы должны выйти из безумной политики, снизить налоги для населения, отменить санкции, которые вредят не России, а нашим людям, нашим бизнесменам и нашей стране.