Будет ли новая война на Балканах? Это зависит от ситуации в Украине

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события, люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели смотрите в программе «САСС уполномочен заявить». Надежда Сасс, СТВ:

Насколько высок риск новой войны на Балканах?

Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики, руководитель проекта «Балканист» (Россия):

Риск войны на Балканах всегда есть. Сейчас он прямо зависит от развития ситуации в Украине. Чем спокойнее будет ситуация в Украине развиваться, но пока на это, к сожалению, шансов не просматривается, тем выше риск того, что на Балканах снова начнется война. И наоборот: чем горячее ситуация в Украине, тем спокойнее Балканы, потому что у тех акторов, которые занимаются Украиной, физически не хватит ресурсов одновременно вести два конфликта.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Самое страшное, что не зависит, будет конфликт или не будет, от Европейского союза, потому что Европа никак повлиять не может, потому что она несамостоятельна. Самое страшное, что и косовское руководство, которое идет на обострение Сербии, потому что Сербия все делала, чтобы этих конфликтов не было, от них тоже ничего не зависит. Если надо будет кинуть в костер войны Косово и Сербию, то ее кинут туда, не спрашивая у них самих, как не спросили украинцев, хотят ли они войны.