Западный порядок осыпается на глазах. Как ШОС планирует противостоять странам «Большой семёрки»?

18 сентября в 21:00. Надежда Сасс с новой программой «САСС уполномочен заявить» на СТВ! Программа для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы и события отразятся на жизни каждого и жизни страны. Политический Запад десятилетиями диктовал свои правила. Что ему сможет противопоставить политический Восток? Главные события мировой политики.

Индия, Китай, Пакистан, Россия и республики Средней Азии. Когда существовал соцлагерь, об этих государствах говорили: второй, а то и третий мир. А сегодня это страны – участницы Шанхайской организации сотрудничества. Восемь из них являются крупнейшими государствами. На них приходится почти 3,5 миллиарда человек, а это около половины населения планеты. Беларусь и Иран пока имеют статус наблюдателя в организации, однако уже на сентябрь 2022 года запланировано масштабное расширение блока. О намерении войти в ШОС также заявили ОАЭ, Сирия, Катар, Саудовская Аравия и еще около десятка стран. В перспективе это означает, что Шанхайская организация сотрудничества в условиях мирового кризиса объединит ключевых производителей и потребителей сырья и ресурсов. То есть будет выстроена блоковая система, которая политически и технологически не будет зависеть от Запада.

Чжан Мин, генеральный секретарь ШОС:

ШОС твердо поддерживает государства-члены в защите национального суверенитета, национальных интересов и территориальной целостности. Исходя из этого, я выражаю и свое отношение как генеральный секретарь ШОС. Самая крупная экономика ШОС – Китай. Еще с 2014 года страна имеет первое место в мире по ВВП по отношению к покупательной способности населения. Это значит, что Китай в пересчете на товары и услуги производит больше, чем США и другие западные экономики. Быстрыми темпами растут и другие участники блока. Например, ВВП России и Индии за последние 20 лет увеличился почти в 20 раз. В то время как ВВП США – только в два раза. Есть и еще более интересные цифры. В настоящий момент, даже без учета новых членов, на ШОС приходится 30 % мирового ВВП. Что на 5 % больше, чем у западных стран.

Чжан Вэй, заместитель директора Китайской академии международной торговли и экономического сотрудничества:

В прошлом году экспорт услуг Китая увеличился на 40,5 % по сравнению с предыдущим годом. В результате чего доля КНР в мировом экспорте услуг выросла с четвертого места на третье. Это указывает на то, что сектор услуг и экспорт услуг Китая добились больших успехов, что повышает общую конкурентоспособность торговли услугами Поднебесной.

Участников Шанхайской организации сотрудничества объединяет не только экономика, но и общие интересы. Как минимум, речь идет о невмешательстве в дела друг друга и уважение специфики разных систем. При этом идеология современной КНР – это идеология преодоления бедности и социальная справедливость. Китай не ставит задач создать универсальную модель ценностей, чтобы контролировать бывшие колонии, как это делает Запад. А взаимодействие КНР с другими странами строится на продаже технологий, кредитах, транзите, покупке продовольствия, газа, нефти и другого сырья, которого требует огромная экономика Китая.

Ли Цзинь, научный сотрудник Китайского института делового администрирования:

6 из 10 крупнейших предприятий в стране являются предприятиями реального сектора экономики. Что свидетельствует о том, что экономика Китая добилась значительного прогресса. В результате разрыв между нефинансовыми предприятиями и финансовыми сократился, уровень концентрации предприятий увеличился, а темпы их укрепления и улучшения ускорились. Реформа, реструктуризация и распределение ресурсов сыграли в этом процессе заметную и важную роль.

В какой момент пути Запада и Китая разошлись? Это случилось примерно 15 лет назад, когда США предложили Пекину создать группу G2, то есть «большую двойку». Идея была не только в экономическом сотрудничестве, например как с Японией, но и финансирование военных расходов США и участие в их военных интервенциях по всему миру. По сути, Штаты предложили Китаю мировое господство «на двоих», но Пекин отказался. С этого момента и началась конкуренция между двумя странами, которая с каждым годом принимает все более жесткие формы.

Лу Чуаньин, генеральный секретарь Исследовательского центра международного управления киберпространством:

США публично назвали Китай своим главным противником в киберпространстве в своем документе о национальной кибербезопасности. Таким образом, организации, связанные с кибербезопасностью, такие как АНБ и Киберкомандование США, сделали Китай своей главной целью. В последние годы Министерство обороны США много инвестировало денег, чтобы собрать свои кибервойска. Китай сталкивается с множеством киберугроз, исходящих от правительства США и их союзников.

На другой чаше весов – так называемые страны золотого миллиарда, или, говоря языком дипломатии, «Большая семерка». Это неформальное объединение, которое включает Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США. Их совокупное население – 740 миллионов человек. На долю этого условного блока приходится 40 % мирового экспорта. Однако самое интересное не это. Дело в том, что США практически полностью контролируют финансово-кредитную систему своих союзников. То есть, в отличие от ШОС, куда входят очень разные и независимые друг от друга страны, G7 – это вертикаль, которая выполняет любые пожелания Вашингтона. И вот один из свежих примеров – попытка ограничить цены на российский газ, нефть и золото, введя для них потолок цен внутри всего ЕС.