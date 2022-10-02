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Мир уже пережил похожий кризис. Дмитрий Медведев предположил, что НАТО не будет вмешиваться, если в Украине применят ядерное оружие

02 октября 2022 16:57
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Все громче звучат алармистские заявления о вероятности применения ядерного удара. Этим всерьез озаботились даже в Ватикане, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Реакция последовала на твит зампреда российского Совбеза Дмитрия Медведева, в котором он прокомментировал опасения о применении ядерного оружия в Украине и предположил, что НАТО вмешиваться в ситуацию в этом случае не будет.

Надо сказать, что мир уже однажды пережил похожий кризис – Карибский. В 1962-м удалось разрешить ситуацию. А сегодня уместно вспомнить слова Джона Кеннеди, непосредственного участника кризиса. Тогда он говорил: «Если 300 миллионов американцев, русских и европейцев будут стерты с лица земли 60-минутным ядерным обменом, если участь выживших – пожары, заражение, хаос и катастрофа, мне бы не хотелось, чтобы хотя бы кто-то из них задавал себе вопрос – как же так получилось?»

Мир уже пережил похожий кризис. Дмитрий Медведев предположил, что НАТО не будет вмешиваться, если в Украине применят ядерное оружие-1

Ольга Коршун, СТВ:
Как видим, тогда американское руководство было более вменяемым, чем нынешний президент Байден, который здоровается с воздухом и забывает имя собственного министра обороны. Но логику военной эскалации никто не отменял. Надо понимать, что для обострения конфликта нужен всего лишь повод. И, к сожалению, их предостаточно. Вспомнить хотя бы ту же диверсию на «Северных потоках».

# Международная политика # Ольга Коршун # Дмитрий Медведев # Джо Байден # Джон Кеннеди # Фотофакт

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