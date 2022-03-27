В Беларуси созданы все условия для тренировки спортсменов. Когда белорусские болельщики смогут увидеть результат?

Новости Беларуси. Что движет спортсменами – жажда к победе, патриотизм, призовые? В любом случае на последней зимней Олимпиаде нашим точно чего-то не хватило. Медалей было мало, а разочарования у болельщиков много. Разбор олимпийских промахов провели вместе с Президентом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Почему биатлон больше не в десяточку, что, если заменить всех легионерами, и где искать таланты? Евгений Пустовой о дискуссии в спортивном духе.

По нервному настроению спортивных функционеров было понятно – похвалы не ждали. Президент сказал то, о чем думают болельщики Беларуси.

Лукашенко: мы тут сейчас умный вид во Дворце Независимости сделаем, вы мне опять тут лапшу повесите – подробнее здесь.

Есть своя школа биатлона, фристайла, а, образно говоря, выпускники величины Домрачевой или Дащинского – где? В интернете сидят – шутит тренер семьи Лобан.