В Беларуси созданы все условия для тренировки спортсменов. Когда белорусские болельщики смогут увидеть результат?
Новости Беларуси. Что движет спортсменами – жажда к победе, патриотизм, призовые? В любом случае на последней зимней Олимпиаде нашим точно чего-то не хватило. Медалей было мало, а разочарования у болельщиков много. Разбор олимпийских промахов провели вместе с Президентом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Почему биатлон больше не в десяточку, что, если заменить всех легионерами, и где искать таланты? Евгений Пустовой о дискуссии в спортивном духе.
По нервному настроению спортивных функционеров было понятно – похвалы не ждали. Президент сказал то, о чем думают болельщики Беларуси.
Лукашенко: мы тут сейчас умный вид во Дворце Независимости сделаем, вы мне опять тут лапшу повесите – подробнее здесь.
Есть своя школа биатлона, фристайла, а, образно говоря, выпускники величины Домрачевой или Дащинского – где? В интернете сидят – шутит тренер семьи Лобан.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если тренер не хочет работать, попивает кофе на тренировках. Бросит мяч или лыжи даст – бегите. Поэтому и результат такой.
Президент Беларуси: «Вы стали вообще безобразно играть в хоккей. Чего не хватает?» – подробнее здесь.
Говорим хоккей, а подразумеваем все виды зимнего спорта. Инфраструктура есть, а кадры... Олимпийская команда Беларуси в Пекине оказалась самой молодой в истории. В бой «старики» не пошли, а молодые испугались политического давления. Да, такого еще не было. Но ведь и спорт – это и есть борьба.
«При чем здесь давление?» Лукашенко жестко разобрал выступление белорусских спортсменов на ОИ – подробнее здесь.
Во Дворце Независимости разгорелась настоящая дискуссия. Умение искать оправдание теперь функционерам необходимо сублимировать в умение поиска путей к победам.
«Эксперимент на самом деле получился». Что посоветовал Президент Дмитрию Баскову – подробнее здесь.
А может, проблема в национальном характере белорусов? Нет стремления к спортивному Олимпу, и средства на развитие лучше вкладывать в легионеров? Но тогда будут медали, но не будет национального спорта. Спорт высоких достижений – это все-таки сначала идеология, потом уже бизнес. Когда спортсмены начинают торговать интересами страны, то ни чести, ни результатов.
Море вопросов у Президента и к управленцам. Ведь куратор того либо иного вида спорта – это не только престиж, но и ответственность.
Лукашенко: «Наши ребята-инвалиды перед кем провинились? Тишина. А вы должны гвалтом кричать, во все колокола бить» – подробнее здесь.
От неспортивного поведения западных функционеров они и проиграли. Белорусские и российские болельщики точно без спорта не останутся. Наши страны будут и дальше проводить совместные чемпионаты. А вот повторить белорусский уровень проведения чемпионатов по хоккею или Европейских игр другие страны вряд ли смогут. Но праздники впереди. А сейчас будни – работа над ошибками.
«Давайте, мужики, засучивайте рукава и начинайте работать». Лукашенко подвел итог собрания со спортсменами – подробнее здесь.
На этой Олимпиаде с чего начинали, к тому же и пришли. В Пекине мы повторили сами себя – худший результат зимней Олимпиады. Две серебряные медали сборная Беларуси привезла с первых в истории независимости зимних Олимпийских игр в 1994-м. Теперь давайте повторим самих себя, только уже лучшие моменты.
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