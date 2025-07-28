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Алексей Кушнаренко пообщался с участниками областного молодёжного турфеста на Березине

28 июля 2025 15:18
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Интерактивные площадки, конкурсы и спортивные соревнования. В Березинском районе прошел областной фестиваль «Турфест-2025», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Алексей Кушнаренко пообщался с участниками областного молодёжного турфеста на Березине-2

На берегу Березины собрались представители работающей молодежи социальной и агропромышленной сфер региона. Около четырех сотен юношей и девушек со всех уголков области состязались в интеллектуальных конкурсах и квизах, а также защищали честь своего района. Кроме того, в формате открытого диалога с участниками пообщался губернатор центрального региона Алексей Кушнаренко. Молодежь предлагала смелые идеи и конкретные предложения по самым разным вопросам.

Алексей Кушнаренко пообщался с участниками областного молодёжного турфеста на Березине-4

Валерия Дымникова:
Я впервые приехала на турфест, впервые приехала ночевать в палатках. Мне очень нравится, что здесь, несмотря на разные города, разные районы, все очень сплоченные, дружные.

Алексей Кушнаренко пообщался с участниками областного молодёжного турфеста на Березине-6

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:
В нашей стране сегодня действительно созданы все условия, чтобы молодежь могла реализовываться как профессионально, так и в общественной жизни. Цель здесь – это консолидация нашей молодежи, направление их сил и возможностей на укрепление и развитие как нашего центрального региона, так и всей страны в целом. 

Турфест проходит уже в пятый раз. За это время он стал брендом центрального региона. В 2025 году победу одержала команда из Логойского район.

# Молодежь Беларуси # Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи

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