Прямой эфир

«Я из деревни, там особо не было возможностей». Паралимпиец Дмитрий Лобан рассказал, как пришёл в большой спорт

27 марта 2022 17:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Лобан – уважаемая фамилия в паралимпийском спорте. Кому-то покажется, что спортивная карьера у этой четы идет как по хорошо накатанной лыжне, но до своего первого Олимпа бронзы в Ванкувере Дмитрий добрался с серьезной травмой и одной парой лыж, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

«Я из деревни, там особо не было возможностей». Паралимпиец Дмитрий Лобан рассказал, как пришёл в большой спорт-1

Дмитрий Лобан, паралимпийский лыжник и биатлонист:
Я из деревни, там особо не было возможностей. Желание заниматься, как-то выше стать, проверить себя.

Затем уже будучи капитаном паралимпийской сборной в Пхенчхане, Дмитрий принес стране две серебряные медали – в биатлоне и лыжном спринте. Он один – две медали, столько же, сколько сейчас вся команда на зимней Олимпиаде в Пекине.

Сергей Ковальчук: «Две медали – это, конечно, не тот результат, на который мы должны были рассчитывать». Подробнее здесь.

# Белорусские спортсмены # Дмитрий Лобан # Евгений Пустовой # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Теннис. Виктория Азаренко успешно стартовала на турнире в Майами
26 марта 2022 17:19

Теннис. Виктория Азаренко успешно стартовала на турнире в Майами

Колячонок забросил свою первую шайбу в НХЛ. Он девятый белорус в истории, которому удалось отметиться в этой лиге
26 марта 2022 17:16

Колячонок забросил свою первую шайбу в НХЛ. Он девятый белорус в истории, которому удалось отметиться в этой лиге

«Юность» обыграла «Неман» в первом поединке полуфинальной серии ЧБ по хоккею
26 марта 2022 17:12

«Юность» обыграла «Неман» в первом поединке полуфинальной серии ЧБ по хоккею