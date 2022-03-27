«Я из деревни, там особо не было возможностей». Паралимпиец Дмитрий Лобан рассказал, как пришёл в большой спорт

Новости Беларуси. Лобан – уважаемая фамилия в паралимпийском спорте. Кому-то покажется, что спортивная карьера у этой четы идет как по хорошо накатанной лыжне, но до своего первого Олимпа бронзы в Ванкувере Дмитрий добрался с серьезной травмой и одной парой лыж, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Дмитрий Лобан, паралимпийский лыжник и биатлонист:

Я из деревни, там особо не было возможностей. Желание заниматься, как-то выше стать, проверить себя.

Затем уже будучи капитаном паралимпийской сборной в Пхенчхане, Дмитрий принес стране две серебряные медали – в биатлоне и лыжном спринте. Он один – две медали, столько же, сколько сейчас вся команда на зимней Олимпиаде в Пекине.