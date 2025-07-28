В Дзержинском районе освятили фундамент храма-часовни в честь святой Валентины Минской

Епископ Молодечненский и Столбцовский Павел:

Для того чтобы каждый человек понял, что для нас представляет Валентина Минская, кем она является, каждый должен для себя дать отчет, кем же для нас является Бог. Потому что та благодать, которая исходит от святых, – это дар Божий. Это милость Божья, распространяемая на всех людей. Во-первых, это пример, жизни, как человеку должно жить, как должен себя вести в этом мире для того, чтобы получить вот эту благодать Господа.

Когда душа начинает жить и говорить человеку изнутри, что подобает делать, тогда мы обращаем внимание на святых, в том числе и на блаженную Валентину Минскую. Она своим примером показала кротость, смирение, воздержание, любовь к ближнему. А мы знаем прекрасно, что она лежала в немощи, расслабленная, на постели. Но она не жаловалась ни на кого, ни на болезни, ни на Бога, а всегда благодарила Бога, всегда принимала людей с любовью, с открытостью.