В Дзержинском районе освятили фундамент храма-часовни в честь святой Валентины Минской

В 2024 году Белорусская православная церковь поддержала инициативу Фонда мира об организации сбора средств на строительство храма-часовни близ места упокоения святой блаженной Валентины Минской. Рядом с местом упокоения святой блаженной Валентины Минской был освящен фундамент храма-часовни и состоялась закладка капсулы. Освящение совершил епископ Молодечненский и Столбцовский Павел.
Олег Лепешенков, СТВ:
Кем для всех нас является святая блаженная Валентина Минская?
Епископ Молодечненский и Столбцовский Павел:
Для того чтобы каждый человек понял, что для нас представляет Валентина Минская, кем она является, каждый должен для себя дать отчет, кем же для нас является Бог. Потому что та благодать, которая исходит от святых, – это дар Божий. Это милость Божья, распространяемая на всех людей. Во-первых, это пример, жизни, как человеку должно жить, как должен себя вести в этом мире для того, чтобы получить вот эту благодать Господа.
Когда душа начинает жить и говорить человеку изнутри, что подобает делать, тогда мы обращаем внимание на святых, в том числе и на блаженную Валентину Минскую. Она своим примером показала кротость, смирение, воздержание, любовь к ближнему. А мы знаем прекрасно, что она лежала в немощи, расслабленная, на постели. Но она не жаловалась ни на кого, ни на болезни, ни на Бога, а всегда благодарила Бога, всегда принимала людей с любовью, с открытостью.
Олег Лепешенков:
Какое значение имеет возведение этого храма-часовни рядом с местом упокоения блаженной Валентины?
Епископ Молодечненский и Столбцовский Павел:
Во-первых, строительством этой часовни мы хотели воздать славу Богу. Во-вторых, отметить и труды блаженной Валентины Минской, которая потрудилась на славу Бога. В-третьих, конечно, это моя личная мечта, это моя надежда. Я надеюсь, что когда-то будут мощи все-таки обретены нами и они будут стоять в этой часовне для общего доступа для всех людей.
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