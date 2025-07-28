Лавандовое поле возле Вилейки – узнали, как семейная пара создавала Прованс в белорусской деревне

Сиреневый рай и божественный аромат. В деревню Дуровичи блогеры и туристы слетаются как на мед. На лавандовом поле можно почувствовать себя в эльфийской сказке. Шесть лет назад семья Леонович воплотила свою мечту в реальность. Родные просторы стали местом силы и расправили крылья.

Ольга Леонович, хозяйка лавандового поля:

Дом бабушки находился там, в уголочке. В 2015 году начали строить этот дом. Наше лавандовое поле начиналось с этих кустиков. Мы купили, чтобы украсить наш участок, то есть нам нужно было это все делать с нуля.

Александр Леонович, хозяин лавандового поля:

Потом думали, как это травой зарастать будет. Решили застелить агроволокном.

– С появлением лаванды наша жизнь изменилась на 180 градусов. То, что я поменяла работу, это стало основной моей деятельностью.

– Деревня своя, все друг друга знают, помогают. Уже планируем здесь и остаться.