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Лавандовое поле возле Вилейки – узнали, как семейная пара создавала Прованс в белорусской деревне

28 июля 2025 14:51
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Отправились в волшебное путешествие и познакомились с создателями белорусского Прованса на Вилейских просторах. 

Лавандовое поле возле Вилейки – узнали, как семейная пара создавала Прованс в белорусской деревне-2

Сиреневый рай и божественный аромат. В деревню Дуровичи блогеры и туристы слетаются как на мед. На лавандовом поле можно почувствовать себя в эльфийской сказке. Шесть лет назад семья Леонович воплотила свою мечту в реальность. Родные просторы стали местом силы и расправили крылья.

Лавандовое поле возле Вилейки – узнали, как семейная пара создавала Прованс в белорусской деревне-4

Ольга Леонович, хозяйка лавандового поля:
Дом бабушки находился там, в уголочке. В 2015 году начали строить этот дом. Наше лавандовое поле начиналось с этих кустиков. Мы купили, чтобы украсить наш участок, то есть нам нужно было это все делать с нуля.

Александр Леонович, хозяин лавандового поля:
Потом думали, как это травой зарастать будет. Решили застелить агроволокном. 
– С появлением лаванды наша жизнь изменилась на 180 градусов. То, что я поменяла работу, это стало основной моей деятельностью. 
– Деревня своя, все друг друга знают, помогают. Уже планируем здесь и остаться.

Лавандовое поле возле Вилейки – узнали, как семейная пара создавала Прованс в белорусской деревне-6

Лиловая романтика. Ольга любила собирать букеты с самого детства, поэтому история с флористикой неслучайна. В волшебном саду сегодня благоухает около 350 кустиков разных сортов и оттенков. Настоящая палитра эмоций. Здесь каждый найдет своего фаворита. Жаль, период цветения всего три недели. В 2025 году из-за прохладного лета он начался немного позже.

Лавандовое поле возле Вилейки – узнали, как семейная пара создавала Прованс в белорусской деревне-8

Ольга Леонович:
«Пинк Парфюм» – многие посетители спрашивают именно его, потому что ни разу такого сорта не видели. Но свойства сухоцветов он не выдерживает, как, например, этот сорт, «Хидкот». Он насыщенный, сохраняет цвет и аромат на долгие годы.

Подробнее смотрите в видео.

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# Хобби # Цветы # Анастасия Макеева

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