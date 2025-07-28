Алина Горносько собрала всё золото международного турнира «Хрустальная роза»

Алина Горносько собрала все золото международного турнира по художественной гимнастике «Хрустальная роза», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В заключительный день разыгрывались награды в отдельных видах. Во всех упражнениях убедительную викторию одержала лидер национальной команды. Напомним, что она же не знала равных в олимпийском виде программы – многоборье. Три серебра взяла Анастасия Салос. А вот ленту чище исполнила Дарья Веренич. В турнире юниорок по две медали высшей пробы занесли в актив Кира Бабкевич и Маргарита Журович. В течение трех дней на ковер выходили более 400 граций из 15 стран.