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Алина Горносько собрала всё золото международного турнира «Хрустальная роза»

28 июля 2025 13:54
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Алина Горносько собрала все золото международного турнира по художественной гимнастике «Хрустальная роза», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В заключительный день разыгрывались награды в отдельных видах. Во всех упражнениях убедительную викторию одержала лидер национальной команды. Напомним, что она же не знала равных в олимпийском виде программы – многоборье. Три серебра взяла Анастасия Салос. А вот ленту чище исполнила Дарья Веренич. В турнире юниорок по две медали высшей пробы занесли в актив Кира Бабкевич и Маргарита Журович. В течение трех дней на ковер выходили более 400 граций из 15 стран.

# Художественная гимнастика

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