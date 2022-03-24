«Эксперимент на самом деле получился». Что посоветовал Президент Дмитрию Баскову?

Дмитрий Басков, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Однажды Президент мне посоветовал, в 2019 году, когда я руководил хоккейным клубом «Динамо», не подписывать каждый год одних и тех же хоккеистов, обратить внимание на молодое поколение, в которое, может, еще не все верят, но именно там посмотреть. И самых талантливых, самых целеустремленных поднять на более высокий уровень, даже, возможно, если они еще не соответствуют этому уровню. И такой эксперимент на самом деле, мне кажется, получился. То есть наши молодые белорусские хоккеисты, которые попали с 2019 года в хоккейный клуб «Динамо-Минск» (это более 20 молодых спортсменов, белорусов, в том числе возвращенцы из Северной Америки из юниорских лиг), они спрогрессировали на более высоком уровне. И сегодня это уже действующие хоккеисты НХЛ, подписаны контракты в НХЛ. Поэтому это тоже модель, которую нельзя исключать.

Алена Сырова, политический обозреватель:

То есть такой опыт можно и на другие виды спорта?

Дмитрий Басков:

Конечно, однозначно.

Читайте также:

Лукашенко: «Наши ребята-инвалиды перед кем провинились? Тишина. А вы должны гвалтом кричать, во все колокола бить»

Лукашенко: мы тут сейчас умный вид во Дворце Независимости сделаем, вы мне опять тут лапшу повесите

«Мы тебе значок вот этот повесили не просто так». Лукашенко поручил Баскову провести ревизию в спортивной сфере страны