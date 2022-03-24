Прямой эфир

«Эксперимент на самом деле получился». Что посоветовал Президент Дмитрию Баскову?

24 марта 2022 18:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Главный вопрос к белорусскому спорту – где результат? Об этом Александр Лукашенко спросил профильных чиновников и тренеров на совещании по итогам зимней Олимпиады в Пекине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Эксперимент на самом деле получился». Что посоветовал Президент Дмитрию Баскову?-1

Дмитрий Басков, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Однажды Президент мне посоветовал, в 2019 году, когда я руководил хоккейным клубом «Динамо», не подписывать каждый год одних и тех же хоккеистов, обратить внимание на молодое поколение, в которое, может, еще не все верят, но именно там посмотреть. И самых талантливых, самых целеустремленных поднять на более высокий уровень, даже, возможно, если они еще не соответствуют этому уровню. И такой эксперимент на самом деле, мне кажется, получился. То есть наши молодые белорусские хоккеисты, которые попали с 2019 года в хоккейный клуб «Динамо-Минск» (это более 20 молодых спортсменов, белорусов, в том числе возвращенцы из Северной Америки из юниорских лиг), они спрогрессировали на более высоком уровне. И сегодня это уже действующие хоккеисты НХЛ, подписаны контракты в НХЛ. Поэтому это тоже модель, которую нельзя исключать.

Алена Сырова, политический обозреватель:
То есть такой опыт можно и на другие виды спорта?

Дмитрий Басков:
Конечно, однозначно.

Читайте также:

Лукашенко: «Наши ребята-инвалиды перед кем провинились? Тишина. А вы должны гвалтом кричать, во все колокола бить»

Лукашенко: мы тут сейчас умный вид во Дворце Независимости сделаем, вы мне опять тут лапшу повесите

«Мы тебе значок вот этот повесили не просто так». Лукашенко поручил Баскову провести ревизию в спортивной сфере страны

# Государственная политика в области спорта # общество # Дмитрий Басков # Алена Сырова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Беларуси: «Вы стали вообще безобразно играть в хоккей. Чего не хватает?»
24 марта 2022 17:44

Президент Беларуси: «Вы стали вообще безобразно играть в хоккей. Чего не хватает?»

«Никто не будет заставлять насильно идти в 10-й класс». Что такое обязательное общее среднее образование?
24 марта 2022 17:39

«Никто не будет заставлять насильно идти в 10-й класс». Что такое обязательное общее среднее образование?

Александр Лукашенко про Раубичи: «Ну так что вам ещё не хватает? Какая там нужна площадка?»
24 марта 2022 17:33

Александр Лукашенко про Раубичи: «Ну так что вам ещё не хватает? Какая там нужна площадка?»