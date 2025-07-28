В Березинском районе завершили уборку озимого ячменя на 100%

Аграрии Минской области завершают уборку озимого ячменя. Намолочено уже порядка 340 тысяч тонн зерна, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Урожайность культуры выше прошлогодней и составляет 47 центнеров с гектара. На полях – вся техника. И днем и ночью работает зерносушильное хозяйство. Все нацелены на общий результат.

За штурвалом комбайна Данила Данильченко – продолжатель семейной династии хлеборобов. Его отец трудился в этой сфере 45 лет, а теперь сын продолжает традиции по сбору хлебного урожая. Данила в поле с самого юного возраста: сначала в качестве помощника, а теперь уже несколько сезонов работает самостоятельно. Трудиться на родной земле молодому механизатору в удовольствие.

Данила Данильченко, механизатор СУП «АгроМАЗ»:

Условия позволяют. Есть и призовые места, за которые нужно бороться. Они мотивируют. Самое интересное – это сам процесс работы. Техника большая, не каждый за ней сможет. Это больше всего мотивирует. Да и сам заработок, хорошие деньги. Любовь к сельскому хозяйству и любовь к родной земле, конечно же.

В хозяйстве «АгроМАЗ» завершили важный этап – озимый ячмень убран на 100 %. Урожай – 913 тысяч тонн. Сейчас готовятся убирать озимую пшеницу. Планируют собирать 50 центнеров с гектара.