В Березинском районе завершили уборку озимого ячменя на 100%
Аграрии Минской области завершают уборку озимого ячменя. Намолочено уже порядка 340 тысяч тонн зерна, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Урожайность культуры выше прошлогодней и составляет 47 центнеров с гектара. На полях – вся техника. И днем и ночью работает зерносушильное хозяйство. Все нацелены на общий результат.
Как проходит жатва в Березинском районе – узнала Анастасия Близнюк.
За штурвалом комбайна Данила Данильченко – продолжатель семейной династии хлеборобов. Его отец трудился в этой сфере 45 лет, а теперь сын продолжает традиции по сбору хлебного урожая. Данила в поле с самого юного возраста: сначала в качестве помощника, а теперь уже несколько сезонов работает самостоятельно. Трудиться на родной земле молодому механизатору в удовольствие.
Данила Данильченко, механизатор СУП «АгроМАЗ»:
Условия позволяют. Есть и призовые места, за которые нужно бороться. Они мотивируют. Самое интересное – это сам процесс работы. Техника большая, не каждый за ней сможет. Это больше всего мотивирует. Да и сам заработок, хорошие деньги. Любовь к сельскому хозяйству и любовь к родной земле, конечно же.
В хозяйстве «АгроМАЗ» завершили важный этап – озимый ячмень убран на 100 %. Урожай – 913 тысяч тонн. Сейчас готовятся убирать озимую пшеницу. Планируют собирать 50 центнеров с гектара.
Евгений Пилецкий, главный агроном СУП «АгроМАЗ»:
До физической спелости зерна осталось совсем немного. Поэтому, я думаю, что на фоне положительной динамики погодных условий, в течение двух-трех дней мы начнем массовую уборку данной культуры.
Хоть погода и преподносит немало сюрпризов, работы в полях не останавливаются. Ставку делают на озимый зерновой клин. В 2025 году ситуация нестандартная – рапс и озимые культуры будут убирать одновременно.
Подробности в видео.