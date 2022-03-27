Сергей Ковальчук: «Две медали – это, конечно, не тот результат, на который мы должны были рассчитывать»

Новости Беларуси. Что движет спортсменами – жажда к победе, патриотизм, призовые? В любом случае на последней зимней Олимпиаде нашим точно чего-то не хватило. Медалей было мало, а разочарования у болельщиков много. Разбор олимпийских промахов провели вместе с Президентом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

Две медали – это, конечно, не тот результат, на который мы должны были рассчитывать с учетом тех средств, которые сегодня тратит государство наше на развитие спорта высших достижений.

Мы должны, начиная от детского спорта, все уровни подготовки спортсменов еще раз просмотреть, где мы на каких этапах допускаем ошибки, внести коррективы и дальше двигаться. У нас много молодых талантливых спортсменов в стране есть, надо выстроить правильную систему работы с ними.

По мнению министра, слишком короткой оказалась скамейка запасных. А кто в этом виноват? Детских и юношеских чемпионатов море. А результаты отбора? Теперь сенатору Баскову, словно его российскому однофамильцу – певцу, придется гастролировать. Искать новые таланты спортивной Беларуси.