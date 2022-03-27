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«Швейцарское солнце, снег идеальный». Заслуженный тренер о спорте в Беларуси

27 марта 2022 17:20
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Новости Беларуси. Что движет спортсменами – жажда к победе, патриотизм, призовые? В любом случае на последней зимней Олимпиаде нашим точно чего-то не хватило. Медалей было мало, а разочарования у болельщиков много. Разбор олимпийских промахов провели вместе с Президентом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Швейцарское солнце, снег идеальный». Заслуженный тренер о спорте в Беларуси-1

Николай Шабловский, заслуженный тренер Беларуси:
У них все поменялось  интернет, им интересно. Мы вот прилетели их Ханты-Мансийска, спортсмены говорят: у нас не хуже, у нас даже лучше. Швейцарское солнце, снег идеальный.

Николай Шабловский вспоминает: когда он был спортсменом, за 30-е место выгоняли из сборной, а сейчас зарплату платят. Зачем напрягаться?

Сергей Ковальчук: «Две медали  – это, конечно, не тот результат, на который мы должны были рассчитывать» – подробнее здесь.

# Государственная политика в области спорта # Николай Шабловский # Евгений Пустовой # Фотофакт

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