«Швейцарское солнце, снег идеальный». Заслуженный тренер о спорте в Беларуси

Новости Беларуси. Что движет спортсменами – жажда к победе, патриотизм, призовые? В любом случае на последней зимней Олимпиаде нашим точно чего-то не хватило. Медалей было мало, а разочарования у болельщиков много. Разбор олимпийских промахов провели вместе с Президентом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Николай Шабловский, заслуженный тренер Беларуси:

У них все поменялось – интернет, им интересно. Мы вот прилетели их Ханты-Мансийска, спортсмены говорят: у нас не хуже, у нас даже лучше. Швейцарское солнце, снег идеальный.

Николай Шабловский вспоминает: когда он был спортсменом, за 30-е место выгоняли из сборной, а сейчас зарплату платят. Зачем напрягаться?