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Рекордные размеры. У берегов США нашли белую акулу-гиганта

28 июля 2025 14:12
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Рекордные размеры. У берегов США нашли белую акулу-гиганта-0

Исследовательская группа OCEARCH нашла у берегов Нантакета белую акулу-гиганта – самца длиной 4,2 метра и массой около 750 килограммов. Об этом пишет РИА Новости.

Эту особь, получившую прозвище Contender, эксперты называют самым большим представителем своего вида, с которой им приходилось работать.

В январе хищника оснастили датчиком, после чего он отправился из Флориды в Северную Каролину.

Также сообщалось о случае во Флориде: мужчина напал на акулу с ножом после того, как она украла принадлежащий ему улов. В результате он попал под следствие за жестокое обращение с животными.

Фото: pixabay

# природа # Животные

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