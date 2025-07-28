Рекордные размеры. У берегов США нашли белую акулу-гиганта

Исследовательская группа OCEARCH нашла у берегов Нантакета белую акулу-гиганта – самца длиной 4,2 метра и массой около 750 килограммов. Об этом пишет РИА Новости.

Эту особь, получившую прозвище Contender, эксперты называют самым большим представителем своего вида, с которой им приходилось работать.

В январе хищника оснастили датчиком, после чего он отправился из Флориды в Северную Каролину.

Также сообщалось о случае во Флориде: мужчина напал на акулу с ножом после того, как она украла принадлежащий ему улов. В результате он попал под следствие за жестокое обращение с животными.

Фото: pixabay