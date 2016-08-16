Успех или провал: Щурко и Горунович – о выступлении белорусов в Рио

Главный редактор спортивного Интернет-портала Tribuna.com Олег Горунович и обозреватель медиа-холдинга «Прессбол» Сергей Щурко в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым. Добрый вечер! Добро пожаловать на программу «Простые вопросы». Сегодня в отеле «Пекин» мы общаемся с коллегами-журналистами. Говорим об Олимпиаде. Ситуация такая: мы с Вами, как и множество телезрителей Беларуси, наблюдаем за Олимпийскими играми. Здесь, в Беларуси, можем следить только по телевизору, по прессе. Поэтому мои вопросы будут касаться того, как мы, вместе со всеми телезрителями Беларуси, оцениваем то, что происходит. Итак, история заключается в следующем: нынешние Олимпийские игры могут войти в историю, как те, с которых наши спортсмены привезут меньше всего наград. Как к этому относиться: это – катастрофа? Обычная тенденция? Или этот героизм стоит больше, чем те медали, которые были в начале независимой Беларуси? Сергей Щурко, журналист газеты «Прессбол», спортивный менеджер:

Начнём с того, что мы повлиять на это не можем, как получится, так получится. Никакой трагедии не вижу, потому что надо жизнь воспринимать с оптимизмом. Значит, так случилось, так получилось. Мы можем вывести из этого идею того, что мы долго разваливали белорусский спорт – именно те виды, которые приносили нам много медалей – сейчас мы пожинаем плоды. Я имею в виду фехтование и гимнастику. Ещё какое-то количество десятков лет назад половину сборной Советского Союза, а то и больше, составляли именно белорусские спортсмены. На сегодня в фехтовании у нас один человек, один человек в гимнастике – мужчина, и один человек – девушка, которая привезена из США. Это страшный сон. Если кому-то сказать из наших тренеров 70-ых, когда Корбут покоряла Америку, все бы просто не поверили, что такое может быть. Олег Горунович, главный редактор портала Tribuna.com:

Мне кажется, нам надо плакать не из-за количества медалей, надо смотреть на другие параметры. Если раньше на Олимпийские игры приезжала тройка десятков призёров чемпионатов мира, чемпионатов Европы от Беларуси и из их числа мы уже выжимали олимпийских медалистов. То сейчас приезжает очень узкий круг людей, которые заметны на ТОП-уровне и из их числа мы уже имеем 5-6 медалистов (к концу Олимпиады, наверное, будем иметь). Просто произошло какое-то падение по всем направлениям. Сейчас нет ТОП-спортсменов. Почему – это долгий разговор. Мы всегда говорим о развитии детского спорта, о том, что надо поддерживать, развивать, улучшать, но что-то дальше разговоров у нас ничего не идёт. Мы не видим новых звёзд, мы надеемся, по-прежнему, на Карстен плюс верим, что в свои 40 или сколько там лет должна вдруг выиграть медаль. Искренне верим в Самсонова в 40 лет. Хотелось бы видеть других людей. Именно от нас, журналистов, будет зависеть основная волна эмоций по поводу этих Олимпийских игр. Поэтому ещё раз повторю вопрос: как к этому относиться: мы должны воспринимать это, как трагедию? Как вопрос, который надо задавать на самом высоком уровне? Помните предыдущие Олимпийские игры – все соревнования были какие-то медальные планы, сейчас мы говорим об этом значительно спокойней. Итак, какой должен быть тон, в том числе, и наших высказываний? Сергей Щурко:

Просто давайте из спортивной плоскости перейдём в какую-то гражданскую. То есть, мы говорим о том, что стране не хватает героев, но, тем не менее, видим, что с этими четырьмя медалями, у нас, всё-таки, герои есть. У нас есть Володя Самсонов, за которого я искренне болел, несмотря на то, что ему 40 лет. Я уверен, что он даже на следующей Олимпиаде может выступать. Ему респект – биться с китайцами, в общем-то, в одиночку – это просто сверх что-то. Есть наши баскетболистки, которые всем проигрывали по чуть-чуть, но мы их любим. Есть фантастическое выступление, считаю, Саши Герасимени. Ну чем это не герои, на которых мы можем равняться? Да, может, мы не выиграем какое-то большое количество медалей, зато у нас появятся герои, на которых мы можем смотреть и мы, взрослые, рассказывать нашим детям. И это следующее поколение уже будет иметь впереди какие-то ориентиры.



Александра Герасименя с бронзовой медалью, завоёванной на дистанции 50 метров вольным стилем. Источник: Reuters

Олег Горунович: С другой стороны, у нас уже с Олимпиад приезжали не раз герои. И пресса по этому поводу фонтанировала позитивом. Ликовали, радовались, но это не вызвало никакого бума в детских школах. Мне кажется, в Играх немного преувеличивается роль прессы. В данном вопросе журналисты не загонят детей в спортивные секции, не заставят детей заниматься, как бы мы не старались поэтизировать наших героев. Мы можем рассказывать про Домрачеву, про Азаренко, про Сашу Герасименю. Сергей, может, более плотно следит, он общается с Александрой Герасименей. Видит ли Сергей какой-то большой приток пловцов в наших школах? Есть ли там бум в плавании? Вот я смотрю по нашей команде – никакого бума нет. Хотя Герасименя выиграла медаль четыре года назад. Уже можно было бы. Такой вопрос, мне кажется, по другим видам спорта, когда видят успешных ребят, не знаю, что происходит в плавании, но я вижу, что происходит в футболе и теннисе: ребята ориентируются на успешных. Сергей Щурко:

Знаете, когда в Америке начался бум спортивной гимнастики? Он начался с Ольги Корбут, с Олимпиады 1972, 1976 года, когда люди видели, что это «чудо с косичками» может делать, встреча с Никсоном и так далее. Начали возникать гимнастические клубы, начали ходить туда дети, постепенно расслаивались на тех, кто просто ходит и тех, которые хотят чего-то добиться. Что мы видим сегодня? Американцы нам присылают человека своего в команду, сами побеждают везде: и мальчики, и девочки. Опять же, возвращаемся обратно, что мы видим сегодня? Мы видим клуб Саши Герасимени, мы видим клуб Саши Наркевич – нашего серебряного призёра по художественной гимнастике прошлого года. Мы видим огромное количество бегающих людей, в том числе, Егор, и мы с тобой, которые готовятся к полумарафону. Да, это не Олимпиада, но вместе с нами будут бегать, уже бегают наши дети, потом, возможно, наши внуки, дети детей и так далее. То есть, вот та массовость, о которой мы говорили, она не насильственная, это та, которая проходит через наше сознание. Мы можем сказать: «Ребята, приходите». Но, когда мы возьмём своих детей и друзей, и придём в спортивные школы, там же окажутся наши дети, которых не надо будет подталкивать, которым будет просто интересно. Это такой, считаю, американский путь, по которому сейчас идём, хотя когда-то мы сами задали американцам эту дорогу через Ольгу Корбут. Давайте немножко поговорим о тех ребятах, которые сейчас в Рио. И больше мне хотелось бы заострить внимание на тех, кто не дошёл до медалей, но, действительно, настоящие герои. Вот Владимир Самсонов, полуфинал, взрослый, легенда, вообще, для Беларуси, да и мирового настольного тенниса, но немного не хватило. Современный спорт, всё-таки, чисто субъективно, в процентах – сколько там уже удачи, а не просто мастерства? Сергей Щурко:

Я знаю, что у Володи была травма межрёберных мышц. Скажу по себе, когда у меня было то же самое, три месяца никаких резких движений. Я удивлён, как он, вообще, выходил на эти матчи. Я полагаю, что, конечно же, там медицина приложила все усилия, но, я думаю, что ему было очень-очень трудно, как человек скромный, он об этом не говорил. Самсонов – герой для меня, безусловно



Владимир Самсонов во время матча с Дмитрием Овчаровым (Германия)

А вот девчата наши – баскетболистки? Олег, мы в двух словах перекинулись словами до начала записи. Вот эти хрупкие преимущества в отборочном цикле и хрупкие проигрыши, в которых не хватило буквально ничего. Везение, характер или, в общем-то, предварительный настрой? Олег Горунович:

Мне кажется, тут всё вместе, а сборная… Скажу своё впечатление, мне кажется, что для них, всё-таки, было главным просто добраться на Олимпиаду. Они эту задачу выполнили, и уже в процессе Олимпиады им можно было сильно не напрягаться А почему у Вас сложилось такое мнение? Олег Горунович: Я смотрю сейчас по хэштегам в соцсетях, которые они выкладывают – девчонки прощаются, на самом деле. Это – великая команда, которая от нас уходит. Они говорят, что это – закат эпохи, уходим красиво. Это те хэштеги, которые они используют в соцсетях прямо сейчас. Мне кажется, они довольны самим фактом выступления на Играх.



Елена Левченко. Источник: личная страница в Facebook

Но и для нас это, всё равно, колоссальный успех. Всё-таки, Беларусь нельзя назвать очень баскетбольной державой. Олег Горунович:

Да, это факт. И ещё радует, что у девчонок были все возможности выйти в плей-офф. Они «на тоненького» всем проиграли, почему проиграли – ну да, тут можно говорить про какое-то везение. А может быть, из-за короткой скамейки, а, может быть, потому что Буяльский не взял каких-нибудь пару молодых девчонок в резерв, а взял в резерв людей, которые не выходили и не играли абсолютно. А, может, мы исчерпали свою какую-то долю везения на прежних турнирах. Потому что нередко прежде качели заканчивались в пользу белорусок. Здесь качели давали нам по носу с финальной сирены. Сергей, вопрос, касающийся, что называется, подопечной, с точки зрения журналиста, Александры Герасимени. Вот этот заплыв – 50 метров, даже в человеческом масштабе, сложно представить, что из себя представляют эти доли секунды, которые отделяют даже первое место от восьмого места. Мы с Вами 16 минут беседуем, а это же – всего ничего. Это же очень случайно, наверное? Сергей Щурко:

Наверное, но, с другой стороны, ты не доплыл до «серебра» и до «золота» 0,04, но за тобой все остальные тоже через 0,02. То есть, наверное, лучше остаться с медалью. Я не знаю, о чём сейчас говорят голландцы, о чём говорят датчане, то есть, они, видимо, тоже прикидывают, как такое могло быть. Но это – спорт, есть такие вещи, которые, в принципе, нельзя просчитать, нельзя разложить. Вот мы приедем сейчас – баскетбольная команда, 12 человек даст интервью, Буяльский даст и выяснится, что у каждого своя точка зрения, начнётся разборка. И пловцы дадут интервью, и все остальные – но это уже будет потом. А то, что оказалось сейчас, есть ли в этом какая-то справедливость? Кто сказал, что жизнь справедлива? Но, в случае с Сашей, мы все порадовались, что, вроде как, есть она, справедливость. То есть, она – тот человек, который пахал, который заслуживал, который не побоялся сменить тренера, который ринулся в неизвестность. И который, самое главное, боролся до конца. Может быть, единственный из этой команды.



Александра Герасименя. Источник: ok.ru

Сергей, вы написали такой трогательный пост о том, что вся команда, которая не дотянула, пришла болеть за неё на эти 50 метров. Это Вам рассказывали коллеги, которые были там? Сергей Щурко:

Тут придумывать-то не надо, понятно, что и так все придут. Надо что-то делать. Попробуй не приди – скажут, что, как ты, гад, не болел. Но, конечно, они пришли, потому что команда, я знаю, действительно, впахивалась. И когда говорят, что спортсмены специально что-то не выиграли – нет, все хотят победить, все хотят что-то выиграть и просто нечеловеческое напряжение сил. Но эта команда вдруг застопорилась и они поняли, что они проиграли просто оглушительно. И, может быть, Саша – это была их какая-то сатисфакция. Саша это понимала и она шла вперёд, она тащила за собой, как капитан этой команды, как лидер. Она остаётся этим лидером, возможно, будет оставаться ещё четыре года Что мы не получили, за что, с точки зрения спортивных журналистов, нам досаднее всего? Олег Горунович:

Мне досадно… Вернусь к Самсонову. Мне хотелось, чтобы эта история закончилась красиво. Просто так убивает, что Самсонов выступает больше двух десятков лет на ТОП-уровне, его знают во всём мире и он так и не дотягивает до своей олимпийской медали. И есть Гончаров – это молодой парень, которому 20 лет, мы про него слышали только буквально вот на днях. И он берёт, и завоёвывает медаль в батуте. Вот для меня это – интересная штука.



Владислав Гончаров с золотой медалью в прыжках на батуте