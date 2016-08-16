остатьсявживых: белорусские гимнастки показали условия для тренировок в Олимпийской деревне

Новости Бразилии. Олимпийская деревня в Рио продолжает «удивлять». За 10 дней до начала Олимпийских игр в Рио на неполадки в водоснабжении, канализации, а также элементарно на грязные полы и стекла жаловались прибывшие в Бразилию делегации, в том числе белорусская. Оргкомитет обязался сделать все необходимое в оставшиеся сроки, чтобы условия для проживания соответствовали всем санитарным требованиям.

Прошло 3 недели. Ситуация, похоже, не сильно изменилась.

«Так и живем», –

фото с такой подписью разместила на своей странице в соцсети белорусская гимнастка Екатерина Галкина.