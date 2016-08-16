#остатьсявживых: белорусские гимнастки показали условия для тренировок в Олимпийской деревне
Новости Бразилии. Олимпийская деревня в Рио продолжает «удивлять». За 10 дней до начала Олимпийских игр в Рио на неполадки в водоснабжении, канализации, а также элементарно на грязные полы и стекла жаловались прибывшие в Бразилию делегации, в том числе белорусская. Оргкомитет обязался сделать все необходимое в оставшиеся сроки, чтобы условия для проживания соответствовали всем санитарным требованиям.
Прошло 3 недели. Ситуация, похоже, не сильно изменилась.
«Так и живем», –
фото с такой подписью разместила на своей странице в соцсети белорусская гимнастка Екатерина Галкина.
Но главный «сюрприз» для граций оказался в другом.
Екатерина Галкина:
Продолжение следует... Тренировочный зал. Олимпийские игры. Всего лишь чуть не сложился зал от ветра... После этого всех выгнали из залов...
Поясним. Из инста-видео ясно, что зал для тренировок – это нечто, очень похожее на палатку или садовый парник: металлические опоры, между ними натянут некий материал. От ветра конструкцию раскачивает во все стороны.
«Наш карточный тренировочный домик», –
подписала похожее видео Мелитина Станюта.
И добавила хэштег #остатьсявживых. Правда, в комментариях отметила:
«Это не самое плохое, через что приходится проходить»
Что имела в виду лидер белорусской команды по художественной гимнастике, увы, неизвестно. Но будем надеяться, что наши грации преодолеют все трудности на пути к олимпийским медалям!
Мелитина Станюта и Екатерина Галкина вступают в борьбу 19 августа.
Они начинают с квалификации многоборья.