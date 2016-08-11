Рио-2016. Белорусские баскетболистки проиграли команде Турции – 71:74

Новости Беларуси. 11 августа сборная Беларуси проиграла матч против команды Турции на олимпийском баскетбольном турнире в Рио-де-Жанейро – 71:74.
Самой результативной у нас стала Линдсей Хардинг, на ее счету 17 очков. Второе место по этому показателю у Марии Поповой – 11, третью строчку поделили Татьяна Троина и Анастасия Веремеенко – по 10 очков.
Следующий поединок белорусские баскетболистки проведут против лидера группы команды Австралии,
которая еще ни разу не потерпела поражение на турнире. В отличие от белорусок, которые уступили японкам и француженкам, хотя выиграли у бразильянок.
Встреча состоится 13 августа, начало в 18:15.
Сейчас положение дел в группе выглядит следующим образом:
Австралия – 3-0,
Франция – 2-1,
Япония – 2-1,
Турция – 2-2,
Беларусь – 1-3,
Бразилия – 0-3.
В плей-офф проходят четыре лучшие команды группы.
Увы, только чудо выведет наших спортсменок в следующую стадию соревнований.
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