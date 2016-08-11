Рио-2016. Белорусские баскетболистки проиграли команде Турции – 71:74

Новости Беларуси. 11 августа сборная Беларуси проиграла матч против команды Турции на олимпийском баскетбольном турнире в Рио-де-Жанейро – 71:74.

Самой результативной у нас стала Линдсей Хардинг, на ее счету 17 очков. Второе место по этому показателю у Марии Поповой – 11, третью строчку поделили Татьяна Троина и Анастасия Веремеенко – по 10 очков.

Следующий поединок белорусские баскетболистки проведут против лидера группы команды Австралии,

которая еще ни разу не потерпела поражение на турнире. В отличие от белорусок, которые уступили японкам и француженкам, хотя выиграли у бразильянок.

Встреча состоится 13 августа, начало в 18:15.

Сейчас положение дел в группе выглядит следующим образом:

Австралия – 3-0,

Франция – 2-1,

Япония – 2-1,

Турция – 2-2,

Беларусь – 1-3,

Бразилия – 0-3.

В плей-офф проходят четыре лучшие команды группы.

Увы, только чудо выведет наших спортсменок в следующую стадию соревнований.