Валидол по венам: как белорусы поддерживают наших баскетболисток на Олимпиаде в Рио
Новости Беларуси. Первая победа белорусских баскетболисток на Олимпиаде в Рио продолжает вдохновлять болельщиков. Напомним, минувшей ночью, в третьем туре группового раунда олимпийского турнира подопечные Анатолия Буяльского обыграли хозяек паркета, бразильянок – 65:63.
Социальные сети полнятся комплиментами и восторженными отзывами.
Судя по активности, тысячи белорусов в ночь со вторника на среду не спали (разница во времени с Рио – шесть часов), держали кулачки за наших девчонок.
Словно предчувствуя, что происходит на Родине, за тысячи километров, спустя несколько минут после волевой победы Татьяна Троина напишет на своей страничке в соцсети: «Спасибо всем! Ложитесь спать».
Но белорусы еще долго будут делиться эмоциями, пересматривать самые напряженные моменты встречи и благодарить команду за игру. И сотни поклонников поддержат пост Елены Левченко:
«Чем Тяжелее Бой... Тем Слаще ПОБЕДА».
nostalgia863 (комментарий под записью Елены Левченко в Instagram):
Как же классно проснуться утром и первая мысль, которая приходит в голову: мы победили!!! Спасибо любимой команде за невероятную игру и столь эмоциональную победу! Леночка, любим вас, гордимся и с нетерпением ждём матч с Турцией! Все у вас получится!
Следующий матч белоруски проведут в четверг против команды Турции. Эта встреча станет ключевой в борьбе за место в топ-4 группы А.
Нападающая сборной Беларуси по баскетболу Екатерина Снытина на своей странице в Instagram сопровождает хэштегом «валидолповенам». «Нервная у вас работа, девчонки», – соглашаются фанаты и обещают: поддержку девушки будут чувствовать на расстоянии.
maksarabei (комментарий под записью Екатерины Снытиной в Instagram):
Девочки, давайте уже без валидола, у половины населения скоро сердце не выдержит.