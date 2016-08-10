Валидол по венам: как белорусы поддерживают наших баскетболисток на Олимпиаде в Рио

Судя по активности, тысячи белорусов в ночь со вторника на среду не спали (разница во времени с Рио – шесть часов), держали кулачки за наших девчонок.

Словно предчувствуя, что происходит на Родине, за тысячи километров, спустя несколько минут после волевой победы Татьяна Троина напишет на своей страничке в соцсети: «Спасибо всем! Ложитесь спать».

Но белорусы еще долго будут делиться эмоциями, пересматривать самые напряженные моменты встречи и благодарить команду за игру. И сотни поклонников поддержат пост Елены Левченко:

«Чем Тяжелее Бой... Тем Слаще ПОБЕДА».

nostalgia863 (комментарий под записью Елены Левченко в Instagram):

Как же классно проснуться утром и первая мысль, которая приходит в голову: мы победили!!! Спасибо любимой команде за невероятную игру и столь эмоциональную победу! Леночка, любим вас, гордимся и с нетерпением ждём матч с Турцией! Все у вас получится!



Следующий матч белоруски проведут в четверг против команды Турции. Эта встреча станет ключевой в борьбе за место в топ-4 группы А.