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Рио-2016. Владимир Самсонов обыграл друга и впервые в карьере вышел в полуфинал Олимпиады

09 августа 2016 22:16
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Новости Беларуси. Белорус Владимир Самсонов в 1/4 финала обыграл немца Дмитрия Овчарова со счетом 4:2 и вышел в полуфинал олимпийского турнира по настольному теннису.

Так как спортсмены хорошо знакомы – с 2011 года вместе выступают за российский клуб «Факел-Газпром» и дважды выигрывали с этой командой Лигу чемпионов – матч был непростым, он длился 80 минут.

К тому же Самсонов провел игру под действием обезболивающих препаратов. В начале встречи белорус во время падения повредил межреберные мышцы.

Владимиру Самсонову 40 лет. Он заслуженный мастер спорта, трехкратный победитель Кубка мира, 6-кратный чемпион Европы, экс-первая ракетка мира (сейчас 9-ая). При этом Олимпиада в Рио – 6-ая в его карьере, а выход в полуфинал – 1-ый.

11 августа Самсонов встретится с 4-ой ракеткой мира китайцем Цзике Чжаном.

Поединок будет явно трудным: на Играх -2012 в Лондоне Чжан дважды становился олимпийским чемпионом – в личном и командном турнирах.

Фото: НОК Беларуси

# Олимпиада 2016

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