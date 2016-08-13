20-летний батутист Владислав Гончаров принес Беларуси первое золото Олимпиады в Рио

Новости Беларуси. Белорус Владислав Гончаров выиграл соревнования в прыжках на батуте на Олимпиаде в Рио. Его «золотой» результат – 61,745 балла.
Второе и третье место заняли представители Китая – Дун Дун (60,535) и Гао Лэй (60,175) соответственно.
Новости Беларуси. Белорус Владислав Гончаров выиграл соревнования в прыжках на батуте на Олимпиаде в Рио. Его «золотой» результат – 61,745 балла.
Второе и третье место заняли представители Китая – Дун Дун (60,535) и Гао Лэй (60,175) соответственно.
Это 1-ая медаль в прыжках на батуте в олимпийской истории Беларуси!
А наши спортсмены выступают на Играх в этом виде спорта с 2000 года.
Прыжками на батуте Влад начал заниматься в 6 лет. Его из секции гимнастики переманила тренер Ольга Власова. Первое призовое место парень занял уже в 7 лет. К 18-ти годам студент университета физкультуры вышел на пик формы и к нынешним 20-ти успел собрать целый урожай медалей: бронзу ЧМ-2015 и серебро ЧМ-2015, золото ЧЕ-2014 и ЧЕ-2016 (это не считая наград с этапов Кубка мира). Теперь у спортсмена из Витебска есть и титул олимпийского чемпиона!
За золотую медаль на Играх Владислав Гончаров получит 150 тысяч долларов.
Напомним, золото Гончарова – вторая белорусская медаль на Олимпиаде-2016. Вчера тяжелоатлетка Дарья Наумова завоевала для Беларуси серебро.
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Фото: Reuters