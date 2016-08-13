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20-летний батутист Владислав Гончаров принес Беларуси первое золото Олимпиады в Рио

13 августа 2016 19:54
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Новости Беларуси. Белорус Владислав Гончаров выиграл соревнования в прыжках на батуте на Олимпиаде в Рио. Его «золотой» результат – 61,745 балла. 

Второе и третье место заняли представители Китая – Дун Дун (60,535) и Гао Лэй (60,175) соответственно.

20-летний батутист Владислав Гончаров принес Беларуси первое золото Олимпиады в Рио -1

Это 1-ая медаль в прыжках на батуте в олимпийской истории Беларуси!

А наши спортсмены выступают на Играх в этом виде спорта с 2000 года.

20-летний батутист Владислав Гончаров принес Беларуси первое золото Олимпиады в Рио -4

Прыжками на батуте Влад начал заниматься в 6 лет. Его из секции гимнастики переманила тренер Ольга Власова. Первое призовое место парень занял уже в 7 лет. К 18-ти годам студент университета физкультуры вышел на пик формы и к нынешним 20-ти успел собрать целый урожай медалей: бронзу ЧМ-2015 и серебро ЧМ-2015, золото ЧЕ-2014 и ЧЕ-2016 (это не считая наград с этапов Кубка мира). Теперь у спортсмена из Витебска есть и титул олимпийского чемпиона! 

За золотую медаль на Играх Владислав Гончаров получит 150 тысяч долларов.

20-летний батутист Владислав Гончаров принес Беларуси первое золото Олимпиады в Рио -7

Напомним, золото Гончарова – вторая белорусская медаль на Олимпиаде-2016. Вчера тяжелоатлетка Дарья Наумова завоевала для Беларуси серебро.

У кого еще из белорусов есть шансы на медали? – Читайте здесь!

Фото: Reuters

# Владислав Гончаров # Олимпиада 2016

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