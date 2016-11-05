Всемирная кулинарная олимпиада-2016: как белорусы создавали шедевры

Новости Беларуси. Сладкая осень и съедобный музыкант. Все это – названия кондитерских шедевров от витебских мастеров, которые получили признание судей Всемирной кулинарной олимпиады.

Масштабные состязания проходят раз в 4 года. На этот раз в немецком Эрфурте за награды боролись больше 2000 участников из 50 стран мира.

Белорусы привезли 5 золотых, 11 серебряных и бронзовую медали.

Мастер-класс у лучших кондитеров мира показали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Серебро высшей пробы. Именно такую оценку шоколадной работе Надежды Богатенко дало международное жюри Всемирной кулинарной олимпиады.

Ее «Уличный музыкант», кажется, увидел свою музу и на момент забыл, как нужно держать в руках инструмент.

Надежда Богатенко, серебряный призер Всемирной кулинарной олимпиады:

Не золото, потому что скрипач неправильно держит смычок. Он должен держать тремя пальцами.

Обучение накануне олимпиады у известного витебского художника, 50 килограммов шоколада, максимум фантазии и больше месяца наедине с молчаливыми музыкантом и его псом.

Анастасия Бут, СТВ:

На изготовления этого Барбоскина у мастера ушло двое суток непрерывной работы. Времени у нас столько нет. Впрочем, и образование не позволяет, поэтому сейчас мы сделаем другой шедевр… Поскребли по сусекам, и мой Колобок получился вот такой вот.

5 минут и готово. Примерно столько же времени уходило у Елены Горностаевой на создание одного желтого листика. А их в композиции – не меньше сотни.

Ведь это – «Золотая осень», золотые руки мастера и… «золото» на Всемирной кулинарной олимпиаде.

Елена Горностаева, победитель Всемирной кулинарной олимпиады:

Мы поддержали отечественного производителя, использовали белорусский шоколад. Массой работа где-то 25-30 килограммов. Здесь я использовала темный шоколад, молочный и белый шоколад. Все что цветное вы видите – это белый шоколад.

Золотой кондитер свою шоколадную куклу назвала Ниной. По секрету автор признается: прототипом девушки-осени стала ее коллега.

Ольга Павлюченко, главный технолог Витебского пищевого предприятия:

У нас есть еще кондитер – Нина Колесникович. Она будет стараться принимать участие в чемпионате, который состоится буквально 9 или 8 ноября. Выступает в номинации «Сахарные цветы».

Художник, скульптор и, отчасти, пластический хирург. Все это – о них, о кондитерах. К слову, из немецкого Эрфурта белорусы привезли 5 золотых, 11 серебряных и одну бронзовую медали.