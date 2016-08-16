Сингапурец, опередивший самого Фелпса: как Джозеф Скулинг выбрал себе правильного кумира





Эта фотография облетела мир. Многие поклонники Олимпийских игр до сих пор говорят: да ладно, это все один и тот же человек?



2008 год. Майкл Фелпс фотографируется с мальчиком из Сингапура. Джозефу Скулингу на этом снимке 13 лет. Он всерьез намерен стать пловцом, и Фелпс для него не только знаменитый спортсмен, но и важный человек в его жизни. Фелпс – кумир для него. Тогда Майкл приехал в Сингапур тренироваться перед Олимпийскими играми в Пекине. Он занимался в том же бассейне, что и Джозеф.





2016 год. Спустя 8 лет после той встречи, уже в Рио, мальчик по имени Джозеф отберет у своего кумира олимпийское золото в заплыве на 100 метров баттерфляем. И это золото – первое за всю историю участия Республики Сингапур на Олимпийских играх.

Джозеф Скулинг, сингапурский пловец:

Это золото очень много значит для Сингапура. Эту победу посвящаю моей семье и моим друзьям, а также тем людям, которые поддерживали меня. Я сделал это для них. Надеюсь, что мой успех покажет всем, что люди из самых маленьких стран в мире могут делать необыкновенные вещи. Будем надеяться, что это все изменит в спортивной культуре в Сингапуре.



Джозеф Скулинг. Источник фото: instagram.com/josephschooling/

В 17 лет Джозеф впервые принял участие в Олимпиаде. Игры в Лондоне он провалил. Молодой человек не смог подняться выше 26-го места. То, как парень вырос за эти четыре года, поразило и спортивных комментаторов, и любителей плавания. Удивилось не только профессиональное сообщество, удивился непобедимый Фелпс. Он рассчитывал, что личную гонку в Бразилии отметит золотой медалью в руках. 23-кратный олимпийский чемпион и подумать не мог, что коррективы в его планы внесет 21-летний сингапурский пловец.

Майкл Фелпс, американский пловец:

Скулинг провел отличный заплыв, он был больше всех подготовлен. Я хотел закончить победой свою последнюю личную гонку.



«Великий Фелпс – в гневе», – предположили его поклонники. Позже, на своей странице в Instagram американец развеял домыслы: нет, он рад, что у него есть достойная смена.





Источник фото: instagram.com/m_phelps00/

Майкл Фелпс:

Какой заплыв! Поздравляю Джозефа Скулинга. Теперь у нас есть более современная фотография. Огромной удачи тебе, бро! Я буду следить за тобой.



То, что поддержка кумира поможет Скулингу добиваться новых результатов, поклонники ни того, ни другого, уже не сомневаются.



Источник фото: instagram.com/josephschooling/

«Вот что значит выбрать себе правильного кумира», – пишут болельщики. Хотя, в карьере 31-летнего Фелпса было всякое: употреблял марихуану, водил авто в состоянии алкогольного опьянения... После бразильского заплыва фанатов у парня из Сингапура прибавилось. Они внимательно изучают его интересы, привычки, татуировки. Кстати, на плече Джозефа – тату в виде головы быка. Картинку сопровождает надпись: «Приди и завоюй». Кстати, прежде чем набить этот рисунок, Скулинг спросил разрешения родителей.