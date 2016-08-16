Сингапурец, опередивший самого Фелпса: как Джозеф Скулинг выбрал себе правильного кумира
Эта фотография облетела мир. Многие поклонники Олимпийских игр до сих пор говорят: да ладно, это все один и тот же человек?
2008 год. Майкл Фелпс фотографируется с мальчиком из Сингапура. Джозефу Скулингу на этом снимке 13 лет. Он всерьез намерен стать пловцом, и Фелпс для него не только знаменитый спортсмен, но и важный человек в его жизни. Фелпс – кумир для него. Тогда Майкл приехал в Сингапур тренироваться перед Олимпийскими играми в Пекине. Он занимался в том же бассейне, что и Джозеф.
2016 год. Спустя 8 лет после той встречи, уже в Рио, мальчик по имени Джозеф отберет у своего кумира олимпийское золото в заплыве на 100 метров баттерфляем. И это золото – первое за всю историю участия Республики Сингапур на Олимпийских играх.
Джозеф Скулинг, сингапурский пловец:
Это золото очень много значит для Сингапура. Эту победу посвящаю моей семье и моим друзьям, а также тем людям, которые поддерживали меня. Я сделал это для них. Надеюсь, что мой успех покажет всем, что люди из самых маленьких стран в мире могут делать необыкновенные вещи. Будем надеяться, что это все изменит в спортивной культуре в Сингапуре.
Джозеф Скулинг. Источник фото: instagram.com/josephschooling/
В 17 лет Джозеф впервые принял участие в Олимпиаде. Игры в Лондоне он провалил. Молодой человек не смог подняться выше 26-го места.
То, как парень вырос за эти четыре года, поразило и спортивных комментаторов, и любителей плавания.
Удивилось не только профессиональное сообщество, удивился непобедимый Фелпс. Он рассчитывал, что личную гонку в Бразилии отметит золотой медалью в руках. 23-кратный олимпийский чемпион и подумать не мог, что коррективы в его планы внесет 21-летний сингапурский пловец.
Майкл Фелпс, американский пловец:
Скулинг провел отличный заплыв, он был больше всех подготовлен. Я хотел закончить победой свою последнюю личную гонку.
«Великий Фелпс – в гневе», – предположили его поклонники. Позже, на своей странице в Instagram американец развеял домыслы: нет, он рад, что у него есть достойная смена.
Источник фото: instagram.com/m_phelps00/
Майкл Фелпс:
Какой заплыв! Поздравляю Джозефа Скулинга. Теперь у нас есть более современная фотография. Огромной удачи тебе, бро! Я буду следить за тобой.
То, что поддержка кумира поможет Скулингу добиваться новых результатов, поклонники ни того, ни другого, уже не сомневаются.
Источник фото: instagram.com/josephschooling/
«Вот что значит выбрать себе правильного кумира», – пишут болельщики. Хотя, в карьере 31-летнего Фелпса было всякое: употреблял марихуану, водил авто в состоянии алкогольного опьянения...
После бразильского заплыва фанатов у парня из Сингапура прибавилось. Они внимательно изучают его интересы, привычки, татуировки. Кстати, на плече Джозефа – тату в виде головы быка. Картинку сопровождает надпись: «Приди и завоюй». Кстати, прежде чем набить этот рисунок, Скулинг спросил разрешения родителей.
Несколько часов назад Джозеф опубликовал фото своей новой татуировки. На внутренней стороне плеча красуются олимпийские кольца. Скулинг говорит, что теперь дух Олимпиады будет с ним повсюду. Что не может не вдохновлять на новые подвиги.