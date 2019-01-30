Дисквалификация и штраф. Вынесено решение по делу потасовки Нурмагомедова и Макгрегора

Дисквалификация и большой денежный штраф. 30 января прошло слушание атлетической комиссии штата Невада о потасовке после матча Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел 6 октября 2018 года. По итогам заседания Хабиб дисквалифицирован на девять месяцев, а Конор получил бан от UFC на шесть месяцев. Понесли бойцы и денежные потери.

Россиянин заплатит 500 тысяч долларов, а ирландец всего 50. После поединка, в котором победу одержал россиянин, разразилась грандиозная потасовка.