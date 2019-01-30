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Дисквалификация и штраф. Вынесено решение по делу потасовки Нурмагомедова и Макгрегора

30 января 2019 20:06
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Дисквалификация и большой денежный штраф. 30 января прошло слушание атлетической комиссии штата Невада о потасовке после матча Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дисквалификация и штраф. Вынесено решение по делу потасовки Нурмагомедова и Макгрегора-1

Инцидент произошел 6 октября 2018 года. По итогам заседания Хабиб дисквалифицирован на девять месяцев, а Конор получил бан от UFC на шесть месяцев. Понесли бойцы и денежные потери.

Дисквалификация и штраф. Вынесено решение по делу потасовки Нурмагомедова и Макгрегора-4

Россиянин заплатит 500 тысяч долларов, а ирландец всего 50. После поединка, в котором победу одержал россиянин, разразилась грандиозная потасовка.

Дисквалификация и штраф. Вынесено решение по делу потасовки Нурмагомедова и Макгрегора-7

Нурмагомедов и его команда начали выяснять отношения с представителями Конора за пределами октагона. Сроки дисквалификаций начинают свой отсчет с 6 октября.

Дисквалификация и штраф. Вынесено решение по делу потасовки Нурмагомедова и Макгрегора-10

# Мировой бокс # Хабиб Нурмагомедов # Конор МакГрегор # Фотофакт

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