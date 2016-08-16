Моменты Рио: новозеландская бегунья остановилась, чтобы помочь упавшей на дистанции американке

Никки Хэмблин прервала забег ради того, чтобы помочь своей сопернице, Эбби Д’Агостино из Америки, подняться. Эбби оступилась на дорожке и упала, повредив лодыжку.

Новости Бразилии. История, покорившая многих зрителей Олимпийских игр, произошла во время отборочного забега на 5 километров.

Обе девушки квалифицировались в финал. После финиша американка обняла соперницу. Эбби увезли с арены на инвалидной коляске.

Позже стало известно, что травма оказалась несерьезной, и Д’Агостино сможет выступить в финале. Спортивные болельщики в социальных сетях отмечают: «такие трогательные поступки заставляют любить спорт еще больше».

Ни один день на Олимпиаде в Рио не обходится без трогательных моментов.

На прошлой неделе, напомним, пользователей соцсетей растрогало интервью китайской пловчихи в Рио (здесь подробнее), сейчас популярность набирает история завершения карьеры Оскара Фигероа из Колумбии.