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Моменты Рио: новозеландская бегунья остановилась, чтобы помочь упавшей на дистанции американке

16 августа 2016 19:16
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Новости Бразилии. История, покорившая многих зрителей Олимпийских игр, произошла во время отборочного забега на 5 километров.

Никки Хэмблин прервала забег ради того, чтобы помочь своей сопернице, Эбби Д’Агостино из Америки, подняться. Эбби оступилась на дорожке и упала, повредив лодыжку.

Моменты Рио: новозеландская бегунья остановилась, чтобы помочь упавшей на дистанции американке-1



Обе девушки квалифицировались в финал. После финиша американка обняла соперницу. Эбби увезли с арены на инвалидной коляске.

Моменты Рио: новозеландская бегунья остановилась, чтобы помочь упавшей на дистанции американке-3

Позже стало известно, что травма оказалась несерьезной, и Д’Агостино сможет выступить в финале. Спортивные болельщики в социальных сетях отмечают: «такие трогательные поступки заставляют любить спорт еще больше». 

Ни один день на Олимпиаде в Рио не обходится без трогательных моментов.

На прошлой неделе, напомним, пользователей соцсетей растрогало интервью китайской пловчихи в Рио (здесь подробнее), сейчас популярность набирает история завершения карьеры Оскара Фигероа из Колумбии.

# Фотофакт # Олимпиада 2016 # Никки Хэмблин # Эбби Д’Агостино

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