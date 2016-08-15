«Могу наслаждаться олимпийским опытом»: Дарью Клишину допустили к соревнованиям в Рио

Новости России. Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение Международной федерации легкой атлетики (ИААФ) о снятии с олимпийского турнира в Рио Дарьи Клишиной. Спортсменка примет участие в соревнованиях по прыжкам в длину.

Радостной новостью девушка поделилась на своей странице в социальной сети.

Дарья Клишина, член сборной России по легкой атлетике (в Facebook):

Вчера я обжаловала решение ИААФ о моем отстранении от Олимпиады-2016 и других соревнований, обратившись в CAS. Суд отложил решение ИААФ и подтвердил, что я являюсь «чистой» спортсменкой и подхожу по всем параметрам ИААФ для участия в Играх-2016 и других международных соревнований.

Прежнее решение ИААФ о моем индивидуальном допуске к Олимпиаде остается в силе. Оно было принято в связи с тем, что почти 90 процентов времени я подвергалась надежному допинг-контролю.

В связи с этим я могу сосредоточиться на предстоящих соревнованиях и наслаждаться моим олимпийским опытом, о котором я мечтала с самого детства.

Дарья Клишина также поблагодарила своего адвоката Пола Грина, тренера Лорен Сигрейв, своих агентов Алексея и Оливье и всех своих болельщиков по всей планете.



Дарья Клишина:

Спасибо, мои самые дорогие друзья, за вашу поддержку. Это невероятно многое для меня значило в период этих изнурительных дней.

В минувшую субботу ИААФ приняла решение запретить участие Клишиной в Олимпийских играх из-за новых данных комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). При этом подробности доклада комиссии не уточнялись.

Немецкий журналист Хайо Зеппельт в своем твиттере сообщил, что

на бутылках с допинг-пробами российской спортсменки якобы есть царапины, а тесты выявили ДНК двух человек.

На следующий день Клишина подала апелляцию на решение ИААФ в Спортивный арбитражный суд.