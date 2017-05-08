Спорт в Беларуси – почему мало достижений: «Что происходит»

Новости Беларуси. Во время ежегодного Послания к белорусскому народу и парламенту Президент Беларуси жёстко раскритиковал результаты в спорте высоких достижений. Цитата: «Наше государство уделяет огромное внимание развитию физкультуры и спорта, строим современные объекты: стадионы, ледовые арены, плавательные бассейны, игровые площадки и тренажёрные залы. Всё это для наших граждан, в первую очередь, для детей». Объём вложенных средств для нашей страны – колоссальный. Однако, тот ли результат, которого мы ждали от этих вложений? Состоялись ли мы как спортивная нация? И что ждёт Беларусь в будущем? Эту тему обсуждали в рамках ток-шоу «Что происходит».

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