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Астрономическая осень начинается: день становится короче с 22 сентября

22 сентября 2025 07:45
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Астрономическая осень начинается: сегодня, 22 сентября, – День осеннего равноденствия. В 21:19 солнце пересечет небесный экватор и перейдет из северного полушария в южное, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Астрономическая осень начинается: день становится короче с 22 сентября-2

Дневное светило утром взошло точно на Востоке и вечером зайдет точно на Западе. День практически сравняется с ночью. Затем световой день будет становиться все короче, пока не достигнет минимума. По народному календарю, именно сегодня начинается золотая осень. Продлится она до 14 октября. Считается, какая погода будет в этот день, такими будут и все осенние месяцы. 

# Осень # Погода в Беларуси

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