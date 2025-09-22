Астрономическая осень начинается: день становится короче с 22 сентября

Астрономическая осень начинается: сегодня, 22 сентября, – День осеннего равноденствия. В 21:19 солнце пересечет небесный экватор и перейдет из северного полушария в южное, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дневное светило утром взошло точно на Востоке и вечером зайдет точно на Западе. День практически сравняется с ночью. Затем световой день будет становиться все короче, пока не достигнет минимума. По народному календарю, именно сегодня начинается золотая осень. Продлится она до 14 октября. Считается, какая погода будет в этот день, такими будут и все осенние месяцы.