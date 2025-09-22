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Лукашенко поздравил Президента Туркменистана с днём рождения

22 сентября 2025 07:33
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Пожелания плодотворной деятельности во благо своей страны. Александр Лукашенко поздравил Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с днем рождения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил Президента Туркменистана с днём рождения-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Искренне желаю, чтобы Ваша плодотворная государственная деятельность и далее способствовала прогрессу и процветанию дружественного Туркменистана. Крепкого здоровья и благополучия Вам, Вашим родным и близким.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Туркменистан

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